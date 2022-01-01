На Горохівщині горів будинок: жінку вдалося врятувати
Сьогодні, 11:49
На окраїні Горохова горів будинок. На щастя, життя 54-річної волинянки поліцейським вдалося врятувати.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Так, учора, 24 липня, ввечері до поліції надійшло повідомлення про пожежу в будинку на окраїні Горохова. Поліцейські негайно вирушили на вказане і прибули туди за лічені хвилини.
Від мешканців правоохоронці почули, що в одній із квартир знаходиться жінка. Оперативник Дмитро Смага та слідчий Тарас Когут вибили двері й потрапили у повністю задимлене приміщення. У крайній кімнаті вони виявили напівпритомну жінку та на руках винесли її на свіже повітря.
Хлопці зізнаються, якби запізнилися хоч на декілька хвилин, врятувати її було б неможливо.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Так, учора, 24 липня, ввечері до поліції надійшло повідомлення про пожежу в будинку на окраїні Горохова. Поліцейські негайно вирушили на вказане і прибули туди за лічені хвилини.
Від мешканців правоохоронці почули, що в одній із квартир знаходиться жінка. Оперативник Дмитро Смага та слідчий Тарас Когут вибили двері й потрапили у повністю задимлене приміщення. У крайній кімнаті вони виявили напівпритомну жінку та на руках винесли її на свіже повітря.
Хлопці зізнаються, якби запізнилися хоч на декілька хвилин, врятувати її було б неможливо.
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