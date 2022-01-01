Росіяни скинули авіабомбу на Бахмут: пошкодили щонайменше 5 будинків, – ОВА
Сьогодні, 11:55
Вночі, 25 липня, окупанти скинули авіабомбу на Бахмут Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Постійні обстріли по всій лінії фронту тривають. Найбільш активно росіяни стріляють у Бахмутському районі: потерпають Бахмутська, Світлодарська та Соледарська громади. Вночі росіяни скинули авіабомбу на Бахмут – без постраждалих, але пошкоджено щонайменше 5 будинків. Під ранок ворог обстріляв місто з гармат – відомо про 1 пораненого", - йдеться в повідомленні.
Кириленко зазначив, що всю ніч було гучно у Світлодарській громаді: ворог стріляє по околицях тамтешніх сіл. Інформація щодо постраждалих не надходила, однак пошкоджено приватні будинки у селах Кодема і Дачі.
У Соледарі внаслідок нічних та ранкових обстрілів загинула щонайменше 1 людина, пошкоджено три будинки, згоріли два гаражі, перебито електропостачання. Також під постійним вогнем околиці сіл Яковлівка і Бахмутське – там наразі без жертв.
Близько півночі росіяни завдали чергового ракетного удару по Авдіївці. Трохи згодом – обстріляли місто з артилерії. Снаряди прилетіли у житлові квартали, інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюється.
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Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Постійні обстріли по всій лінії фронту тривають. Найбільш активно росіяни стріляють у Бахмутському районі: потерпають Бахмутська, Світлодарська та Соледарська громади. Вночі росіяни скинули авіабомбу на Бахмут – без постраждалих, але пошкоджено щонайменше 5 будинків. Під ранок ворог обстріляв місто з гармат – відомо про 1 пораненого", - йдеться в повідомленні.
Кириленко зазначив, що всю ніч було гучно у Світлодарській громаді: ворог стріляє по околицях тамтешніх сіл. Інформація щодо постраждалих не надходила, однак пошкоджено приватні будинки у селах Кодема і Дачі.
У Соледарі внаслідок нічних та ранкових обстрілів загинула щонайменше 1 людина, пошкоджено три будинки, згоріли два гаражі, перебито електропостачання. Також під постійним вогнем околиці сіл Яковлівка і Бахмутське – там наразі без жертв.
Близько півночі росіяни завдали чергового ракетного удару по Авдіївці. Трохи згодом – обстріляли місто з артилерії. Снаряди прилетіли у житлові квартали, інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюється.
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