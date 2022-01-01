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Росіяни скинули авіабомбу на Бахмут: пошкодили щонайменше 5 будинків, – ОВА

Росіяни скинули авіабомбу на Бахмут: пошкодили щонайменше 5 будинків, – ОВА
Вночі, 25 липня, окупанти скинули авіабомбу на Бахмут Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Постійні обстріли по всій лінії фронту тривають. Найбільш активно росіяни стріляють у Бахмутському районі: потерпають Бахмутська, Світлодарська та Соледарська громади. Вночі росіяни скинули авіабомбу на Бахмут – без постраждалих, але пошкоджено щонайменше 5 будинків. Під ранок ворог обстріляв місто з гармат – відомо про 1 пораненого", - йдеться в повідомленні.
Росіяни скинули авіабомбу на Бахмут: пошкодили щонайменше 5 будинків, – ОВА

Кириленко зазначив, що всю ніч було гучно у Світлодарській громаді: ворог стріляє по околицях тамтешніх сіл. Інформація щодо постраждалих не надходила, однак пошкоджено приватні будинки у селах Кодема і Дачі.

У Соледарі внаслідок нічних та ранкових обстрілів загинула щонайменше 1 людина, пошкоджено три будинки, згоріли два гаражі, перебито електропостачання. Також під постійним вогнем околиці сіл Яковлівка і Бахмутське – там наразі без жертв.

Близько півночі росіяни завдали чергового ракетного удару по Авдіївці. Трохи згодом – обстріляли місто з артилерії. Снаряди прилетіли у житлові квартали, інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюється.


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Теги: Росія, Україна, війна
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