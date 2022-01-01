Польща передала Україні основні бойові танки





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"PT-91 Twardy від Польщі вже в Україні. Дякую нашим польським друзям", – написав Єрмак", — повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.



Речник агенства озброєння Польщі Кшиштоф Платек в інтерв'ю "Wolski o Wojnie" розповів, що це танки набагато вищого рівня якості. Точної кількості бойових машин він не називав. Платек також розповів, що дефіцит своїх танків Польща планує покрити постачанням техніки з Південної Кореї.



Довідка. PT-91 Twardy ​​— польський основний бойовий танк, заснований на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1. Перші прототипи були виготовлені в 1993 році. Базовий варіант PT-91 серійно випускався з 1995 по 2002 роки. Всього для збройних сил Польщі було вироблено 232 PT-91.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща передала українським військовим партію своїх основних бойових танків PT-91 Twardy. Вони вже прибули в Україну.Про це пише Суспільне "PT-91 Twardy від Польщі вже в Україні. Дякую нашим польським друзям", – написав Єрмак", — повідомив голова Офісу президентаРечник агенства озброєння Польщів інтерв'ю "Wolski o Wojnie" розповів, що це танки набагато вищого рівня якості. Точної кількості бойових машин він не називав. Платек також розповів, що дефіцит своїх танків Польща планує покрити постачанням техніки з Південної Кореї.PT-91 Twardy ​​— польський основний бойовий танк, заснований на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1. Перші прототипи були виготовлені в 1993 році. Базовий варіант PT-91 серійно випускався з 1995 по 2002 роки. Всього для збройних сил Польщі було вироблено 232 PT-91.

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