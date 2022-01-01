Польща передала Україні основні бойові танки
Сьогодні, 11:40
Польща передала українським військовим партію своїх основних бойових танків PT-91 Twardy. Вони вже прибули в Україну.
Про це пише Суспільне.
"PT-91 Twardy від Польщі вже в Україні. Дякую нашим польським друзям", – написав Єрмак", — повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Речник агенства озброєння Польщі Кшиштоф Платек в інтерв'ю "Wolski o Wojnie" розповів, що це танки набагато вищого рівня якості. Точної кількості бойових машин він не називав. Платек також розповів, що дефіцит своїх танків Польща планує покрити постачанням техніки з Південної Кореї.
Довідка. PT-91 Twardy — польський основний бойовий танк, заснований на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1. Перші прототипи були виготовлені в 1993 році. Базовий варіант PT-91 серійно випускався з 1995 по 2002 роки. Всього для збройних сил Польщі було вироблено 232 PT-91.
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Про це пише Суспільне.
"PT-91 Twardy від Польщі вже в Україні. Дякую нашим польським друзям", – написав Єрмак", — повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Речник агенства озброєння Польщі Кшиштоф Платек в інтерв'ю "Wolski o Wojnie" розповів, що це танки набагато вищого рівня якості. Точної кількості бойових машин він не називав. Платек також розповів, що дефіцит своїх танків Польща планує покрити постачанням техніки з Південної Кореї.
Довідка. PT-91 Twardy — польський основний бойовий танк, заснований на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1. Перші прототипи були виготовлені в 1993 році. Базовий варіант PT-91 серійно випускався з 1995 по 2002 роки. Всього для збройних сил Польщі було вироблено 232 PT-91.
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