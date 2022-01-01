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У Росії проводять мобілізацію медичного персоналу через велику кількість поранених окупантів, – ГУР

У Росії проводять мобілізацію медичного персоналу через велику кількість поранених окупантів, – ГУР
Російські шпиталі не здатні впоратися з наявною кількістю поранених окупантів, у РФ проводиться мобілізація медичного персоналу.

Про це повідомила пресслужба ГУР Міністерства оборони України.

Велика кількість поранених в підрозділах ЗС РФ, які залучені до ведення бойових дій в Україні, призвела до переповнення військових шпиталів на території РФ. Виявилось, що їхня пропускна спроможність не розрахована на такий потік пацієнтів. Це унеможливлює надання якісної медичної допомоги.

Також керівництвом країни-окупанта прийнято рішення про проведення мобілізації (в тому числі в Москві) медичного персоналу. Це стосується фахівців майже всіх медичних спеціальностей, втім основна увага приділяється хірургічного персоналу. Зазначені заходи проходять без широкого розголосу в ЗМІ та серед громадськості.

Надалі, мобілізованих медиків планується направляти на тимчасово окуповані території України. Зокрема, в Маріуполь, Луганськ, Донецьк. Медичний персонал не хірургічного фаху планується «оптимізувати» для роботи у прифронтових зонах: терапевти – в якості асистентів хірургів, педіатри – на посадах військових фельдшерів тощо.

Одночасно так званий «начальник відділу охорони здоров’я Бердянську», колаборант та зрадник микола мірошниченко, «проінспектував» службові квартири медичних працівників підприємства «Бердянськие територіальне медичне об’єднання». За його розпорядженням покинуті квартири медиків будуть перерозподілені серед медичного персоналу, який погодився на співпрацю з окупантами.

Також в окремих населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти розміщують автобуси в яких облаштовано так звані «мобільні медичні поліклініки». Стверджується, що їхнє завдання – приймання хворих з-поміж місцевих жителів. Втім, при огляді в таких «пунктах» хворих змушують здавати кров для потреб «захисників армії ДНР та російських військовослужбовців, які воюють в Україні».

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Теги: Росія, Україна, війна
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