На Волині втопилися двоє чоловіків

На Волині втопилися двоє чоловіків
У минулі вихідні, 23-24 липня, на Волині втопилися двоє людей.

Про це інформує пресслужба волинських рятувальників.

23 липня з кар’єру у місті Нововолинську працівники Луцького водолазно-рятувального відділення ГУ ДСНС області підійняли тіло 30-річного місцевого жителя, який пірнув у воду й не виплив.

Наступного дня у водоймі в селі Цегів Луцького району втопився 61-річний чоловік. Тіло загиблого вилучили з води працівники поліції.

"Закликаємо громадян дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на воді. Обирайте для купання спеціально об лаштовані місця, де діють рятувальні пости. Пильнуйте за дітьми, не дозволяйте їм купитися без нагляду дорослих. Не заходьте у воду напідпитку, не пірнайте з круч та уривчастих берегів", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Рятувальники, ДСНС, втопилися
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