Російська армія втратила ще 180 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога

Російська армія втратила ще 180 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 25 липня ЗСУ уже знищили близько 39 700 окупантів, 1 730 ворожих танків та 3 950 ББМ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 39700 (+180) осіб,
танків ‒ 1730 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 3950 (+8) од,
артилерійських систем – 876 (+7) од,
РСЗВ - 257 (+2) од,
засобів ППО - 116 (+3) од,
літаків – 222 (+1) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 719 (+5),
крилатих ракет - 174 (+4),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9) од,
спеціальної техніки - 73 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У пожежі на Волині загинув чоловік
Сьогодні, 09:47
Російська армія втратила ще 180 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:34
Курс валют у Луцьку 25 липня
Сьогодні, 09:20
Росія всю ніч обстрілювала Дніпропетровщину
Сьогодні, 08:59
Українські військові відбили штурм росіян на двох напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:46
Схожі новини
Українські воїни знищили ЗРК С-300 ворога. ВІДЕО Українські воїни знищили ЗРК С-300 ворога. ВІДЕО
Сьогодні, 03:13
ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25
24 липень, 22:03
ЗСУ знищили за добу 240 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога ЗСУ знищили за добу 240 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
23 липень, 09:57
Українські воїни знищили вже 39 тисяч окупантів Українські воїни знищили вже 39 тисяч окупантів
22 липень, 09:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У пожежі на Волині загинув чоловік
Сьогодні, 09:47
 0
Російська армія втратила ще 180 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:34
 0
Курс валют у Луцьку 25 липня
Сьогодні, 09:20
 0
Росія всю ніч обстрілювала Дніпропетровщину
Сьогодні, 08:59
 0
Українські військові відбили штурм росіян на двох напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:46
 0
Медіа
відео
1/8