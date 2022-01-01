Російська армія втратила ще 180 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно склали:



особового складу - близько 39700 (+180) осіб,

танків ‒ 1730 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 3950 (+8) од,

артилерійських систем – 876 (+7) од,

РСЗВ - 257 (+2) од,

засобів ППО - 116 (+3) од,

літаків – 222 (+1) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 719 (+5),

крилатих ракет - 174 (+4),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9) од,

спеціальної техніки - 73 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 25 липня ЗСУ уже знищили близько 39 700 окупантів, 1 730 ворожих танків та 3 950 ББМ.Про це інформує Генштаб ЗСУ.особового складу - близько 39700 (+180) осіб,танків ‒ 1730 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 3950 (+8) од,артилерійських систем – 876 (+7) од,РСЗВ - 257 (+2) од,засобів ППО - 116 (+3) од,літаків – 222 (+1) од,гелікоптерів – 188 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 719 (+5),крилатих ракет - 174 (+4),кораблів/катерів - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9) од,спеціальної техніки - 73 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

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