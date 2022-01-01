Російська армія втратила ще 180 солдатів: оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:34
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 25 липня ЗСУ уже знищили близько 39 700 окупантів, 1 730 ворожих танків та 3 950 ББМ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно склали:
особового складу - близько 39700 (+180) осіб,
танків ‒ 1730 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 3950 (+8) од,
артилерійських систем – 876 (+7) од,
РСЗВ - 257 (+2) од,
засобів ППО - 116 (+3) од,
літаків – 222 (+1) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 719 (+5),
крилатих ракет - 174 (+4),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9) од,
спеціальної техніки - 73 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.07 орієнтовно склали:
особового складу - близько 39700 (+180) осіб,
танків ‒ 1730 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 3950 (+8) од,
артилерійських систем – 876 (+7) од,
РСЗВ - 257 (+2) од,
засобів ППО - 116 (+3) од,
літаків – 222 (+1) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 719 (+5),
крилатих ракет - 174 (+4),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2832 (+9) од,
спеціальної техніки - 73 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
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