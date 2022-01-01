Майже 250 тисяч переселенців не отримали виплати: Верещук розповіла, що робити





Про це розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону,



За її словами, люди масово дзвонять на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань "1548".



"Багато людей скаржаться на те, що виплати або нараховані й не отримали, або подали заявку і не отримали жодного разу виплати", - сказала Верещук.



Першою причиною затримки виплат є те, що електронний сервіс державних послуг "Дія" не передав деякі заявки в органи соціального захисту.



"Люди реєструвалися у "Дії", "Дія" не передала на органи соцзахисту такі дані. І це десятки тисяч людей, які зараз скаржаться саме на те, що "Дія" не передала такі дані. Ми централізували такі виплати, Міністерство соцполітики їх виплачує. Але людей було майже 250 тисяч. 90 тисячам уже виплачено. Зараз решті ми допомагаємо, збільшуємо кількість комп'ютерів, програм", - сказала Верещук.



Другою причиною є те, що деякі документи не були оформлені належним чином, а людей про це не попередили. Міністр рекомендує цим людям зателефонувати на гарячу лінію і повідомити про проблему.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майже 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб поскаржилися на те, що не отримали грошові виплати від держави.Про це розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Українив ефірі національного телемарафону, передає Уніан.За її словами, люди масово дзвонять на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань "1548"."Багато людей скаржаться на те, що виплати або нараховані й не отримали, або подали заявку і не отримали жодного разу виплати", - сказала Верещук.Першою причиною затримки виплат є те, що електронний сервіс державних послуг "Дія" не передав деякі заявки в органи соціального захисту."Люди реєструвалися у "Дії", "Дія" не передала на органи соцзахисту такі дані. І це десятки тисяч людей, які зараз скаржаться саме на те, що "Дія" не передала такі дані. Ми централізували такі виплати, Міністерство соцполітики їх виплачує. Але людей було майже 250 тисяч. 90 тисячам уже виплачено. Зараз решті ми допомагаємо, збільшуємо кількість комп'ютерів, програм", - сказала Верещук.Другою причиною є те, що деякі документи не були оформлені належним чином, а людей про це не попередили. Міністр рекомендує цим людям зателефонувати на гарячу лінію і повідомити про проблему.

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