25 липня на Волині: гортаючи календар

25 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналіст Костянтин Яворський (на фото).

Також день народження святкують заслужена артистка України Галина Кажан, генеральний директор ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» Ігор Чорнуха, адвокат Віталій Жуковський, громадський активіст, підприємець Олександр Дмитрук, спортсмен та тренер Віталій Андрейчук.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван та Михайло.

Зичимо усім міцного здоров’я, довголіття та достатку.

25 липня 1866 року народився Модест Левицький – лікар за фахом, письменник, композитор, педагог, відомий діяч культури.

Після закінчення університету чотири роки – з 1893-го по 1897-й – працював повітовим лікарем у Ковелі. Тут він знайомиться з родиною Косачів, відвідав Колодяжне, лікував і консультував Лесю Українку.

Похований на православному цвинтарі у Луцьку (нині сквер на проспекті Волі).

У цей день 1992-го у Луцьку відбулося віче, під час якого проголосили, що згідно зі статутом УПЦ КП все майно УПЦ МП і УАПЦ належить УПЦ КП, що єпископів Миколая та Варфоломія за зраду Церкві звільнено зі займаних посад, що новим єпископом Луцьким і Володимир-Волинським призначено єпископа Спиридона (Бабського), що в Свято-Троїцькому соборі обрано нову парафіяльну раду Київського патріархату.

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Теги: День народження
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