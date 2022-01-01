ППО відбила ракетну атаку на Хмельниччину

ППО відбила ракетну атаку на Хмельниччину
Підрозділи українських сил протиповітряної оборони відбили ракетну атаку росіян на Хмельниччину.

Ракетний удар завдавався з акваторії Чорного моря, - повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Близько 9:00, 24 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря.

Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід''.

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Теги: Україна, війна, Хмельниччина, ППО
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