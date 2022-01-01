ППО відбила ракетну атаку на Хмельниччину





Ракетний удар завдавався з акваторії Чорного моря, - повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.



Близько 9:00, 24 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря.



Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід''.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підрозділи українських сил протиповітряної оборони відбили ракетну атаку росіян на Хмельниччину.Ракетний удар завдавався з акваторії Чорного моря, - повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.Близько 9:00, 24 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря.Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід''.

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