ППО відбила ракетну атаку на Хмельниччину
Сьогодні, 10:55
Підрозділи українських сил протиповітряної оборони відбили ракетну атаку росіян на Хмельниччину.
Ракетний удар завдавався з акваторії Чорного моря, - повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Близько 9:00, 24 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря.
Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід''.
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Ракетний удар завдавався з акваторії Чорного моря, - повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Близько 9:00, 24 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Хмельницькій області з акваторії Чорного моря.
Три крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були збиті силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід''.
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