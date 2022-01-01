Курс валют у Луцьку 24 липня





Про це повідомляє



Євро купують за 37,85, а продають - за 39,50.



Щодо польського злотого, то його продають за 7,83, а купують - за 8,25.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 липня готівковий курс долара становить 37,50, продають його за 38,90.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 37,85, а продають - за 39,50.Щодо польського злотого, то його продають за 7,83, а купують - за 8,25.

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