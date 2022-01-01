Курс валют у Луцьку 24 липня
Сьогодні, 10:14
24 липня готівковий курс долара становить 37,50, продають його за 38,90.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 37,85, а продають - за 39,50.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,83, а купують - за 8,25.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ розповіли, що може бути з курсом долара надалі
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 37,85, а продають - за 39,50.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,83, а купують - за 8,25.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ розповіли, що може бути з курсом долара надалі
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