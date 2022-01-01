Курс валют у Луцьку 24 липня

Курс валют у Луцьку 24 липня
24 липня готівковий курс долара становить 37,50, продають його за 38,90.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 37,85, а продають - за 39,50.

Щодо польського злотого, то його продають за 7,83, а купують - за 8,25.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НБУ розповіли, що може бути з курсом долара надалі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, Україна, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ППО відбила ракетну атаку на Хмельниччину
Сьогодні, 10:55
На Волині селяни врятували із палаючого будинку чоловіка
Сьогодні, 10:27
Курс валют у Луцьку 24 липня
Сьогодні, 10:14
В Україні знищили 39 520 російських солдатів, 1722 танки і майже 4 тисячі броньованих машин
Сьогодні, 09:35
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на ранок 24 липня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 17 липня Курс валют у Луцьку 17 липня
17 липень, 10:16
Луцька єврейська община передала обладнання для дитячого санаторію Луцька єврейська община передала обладнання для дитячого санаторію
21 липень, 02:17
Курс валют у Луцьку 19 липня Курс валют у Луцьку 19 липня
19 липень, 08:57
Лучанин став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор Лучанин став чемпіоном ХІ Всесвітніх ігор
17 липень, 13:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ППО відбила ракетну атаку на Хмельниччину
Сьогодні, 10:55
 0
На Волині селяни врятували із палаючого будинку чоловіка
Сьогодні, 10:27
 0
Курс валют у Луцьку 24 липня
Сьогодні, 10:14
 0
В Україні знищили 39 520 російських солдатів, 1722 танки і майже 4 тисячі броньованих машин
Сьогодні, 09:35
 0
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках на ранок 24 липня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8