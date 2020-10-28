У Луцьку білоруска під виглядом працівниці газової служби обкрадала квартири

У Луцьку білоруска під виглядом працівниці газової служби обкрадала квартири
У Луцьку засудили уродженку Республіки Білорусь, яка під виглядом працівниці газової служби проникала до помешкань людей і викрадала звідти гроші.

Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд Волинської області 19 липня, - пише ІА Конкурент.

Як вбачається із вироку, уродженка міста Світлогорськ Гомельської області Республіки Білорусь неодноразово судима в Україні за крадіжки. Та на шлях виправлення не стала.

Так, 29 грудня 2021 року обвинувачена за попередньою змовою з групою інших осіб, представившись працівницею газової служби, проникла до приміщення потерпілої, звідки з гаманця таємно викрала 400 гривень.

Пізніше, 12 січня 2022 року вона ж таким же чином проникла до житла іншої потерпілої та викрала 550 євро, що за тодішнім курсом становило майже 19 тисяч гривень.

У суді обвинувачена свою вину визнала повністю та просила суворо не карати.

Дослідивши всі обставини справи, суд призначив жінці покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, кримінал, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку білоруска під виглядом працівниці газової служби обкрадала квартири
Сьогодні, 12:17
Євросоюз домовляється про купівлю газу в Нігерії
Сьогодні, 11:36
ППО відбила ракетну атаку на Хмельниччину
Сьогодні, 10:55
На Волині селяни врятували із палаючого будинку чоловіка
Сьогодні, 10:27
Курс валют у Луцьку 24 липня
Сьогодні, 10:14
Схожі новини
Лучанку, яка порізала свою 2-річну дочку, відправлять в психлікарню. ВІДЕО Лучанку, яка порізала свою 2-річну дочку, відправлять в психлікарню. ВІДЕО
23 лютий, 08:35
На луцькому вокзалі побили дідуся за те, що зробив зауваження за гучні розмови На луцькому вокзалі побили дідуся за те, що зробив зауваження за гучні розмови
28 жовтень, 2020, 00:15
У Луцьку чоловік крав у хворих ліки, які містять наркотики У Луцьку чоловік крав у хворих ліки, які містять наркотики
18 липень, 2020, 22:59
Чоловіка, який прикривався церквою і грабував квартири лучан на очах у дітей, покарали «умовним» Чоловіка, який прикривався церквою і грабував квартири лучан на очах у дітей, покарали «умовним»
29 січень, 2020, 17:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку білоруска під виглядом працівниці газової служби обкрадала квартири
Сьогодні, 12:17
 0
Євросоюз домовляється про купівлю газу в Нігерії
Сьогодні, 11:36
 0
ППО відбила ракетну атаку на Хмельниччину
Сьогодні, 10:55
 0
На Волині селяни врятували із палаючого будинку чоловіка
Сьогодні, 10:27
 0
Курс валют у Луцьку 24 липня
Сьогодні, 10:14
 0
Медіа
відео
1/8