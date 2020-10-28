У Луцьку білоруска під виглядом працівниці газової служби обкрадала квартири





Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд Волинської області 19 липня, - пише



Як вбачається із вироку, уродженка міста Світлогорськ Гомельської області Республіки Білорусь неодноразово судима в Україні за крадіжки. Та на шлях виправлення не стала.



Так, 29 грудня 2021 року обвинувачена за попередньою змовою з групою інших осіб, представившись працівницею газової служби, проникла до приміщення потерпілої, звідки з гаманця таємно викрала 400 гривень.



Пізніше, 12 січня 2022 року вона ж таким же чином проникла до житла іншої потерпілої та викрала 550 євро, що за тодішнім курсом становило майже 19 тисяч гривень.



У суді обвинувачена свою вину визнала повністю та просила суворо не карати.



Дослідивши всі обставини справи, суд призначив жінці покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку засудили уродженку Республіки Білорусь, яка під виглядом працівниці газової служби проникала до помешкань людей і викрадала звідти гроші.Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд Волинської області 19 липня, - пише ІА Конкурент. Як вбачається із вироку, уродженка міста Світлогорськ Гомельської області Республіки Білорусь неодноразово судима в Україні за крадіжки. Та на шлях виправлення не стала.Так, 29 грудня 2021 року обвинувачена за попередньою змовою з групою інших осіб, представившись працівницею газової служби, проникла до приміщення потерпілої, звідки з гаманця таємно викрала 400 гривень.Пізніше, 12 січня 2022 року вона ж таким же чином проникла до житла іншої потерпілої та викрала 550 євро, що за тодішнім курсом становило майже 19 тисяч гривень.У суді обвинувачена свою вину визнала повністю та просила суворо не карати.Дослідивши всі обставини справи, суд призначив жінці покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки.

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