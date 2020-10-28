У Луцьку білоруска під виглядом працівниці газової служби обкрадала квартири
Сьогодні, 12:17
У Луцьку засудили уродженку Республіки Білорусь, яка під виглядом працівниці газової служби проникала до помешкань людей і викрадала звідти гроші.
Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд Волинської області 19 липня, - пише ІА Конкурент.
Як вбачається із вироку, уродженка міста Світлогорськ Гомельської області Республіки Білорусь неодноразово судима в Україні за крадіжки. Та на шлях виправлення не стала.
Так, 29 грудня 2021 року обвинувачена за попередньою змовою з групою інших осіб, представившись працівницею газової служби, проникла до приміщення потерпілої, звідки з гаманця таємно викрала 400 гривень.
Пізніше, 12 січня 2022 року вона ж таким же чином проникла до житла іншої потерпілої та викрала 550 євро, що за тодішнім курсом становило майже 19 тисяч гривень.
У суді обвинувачена свою вину визнала повністю та просила суворо не карати.
Дослідивши всі обставини справи, суд призначив жінці покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд Волинської області 19 липня, - пише ІА Конкурент.
Як вбачається із вироку, уродженка міста Світлогорськ Гомельської області Республіки Білорусь неодноразово судима в Україні за крадіжки. Та на шлях виправлення не стала.
Так, 29 грудня 2021 року обвинувачена за попередньою змовою з групою інших осіб, представившись працівницею газової служби, проникла до приміщення потерпілої, звідки з гаманця таємно викрала 400 гривень.
Пізніше, 12 січня 2022 року вона ж таким же чином проникла до житла іншої потерпілої та викрала 550 євро, що за тодішнім курсом становило майже 19 тисяч гривень.
У суді обвинувачена свою вину визнала повністю та просила суворо не карати.
Дослідивши всі обставини справи, суд призначив жінці покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку білоруска під виглядом працівниці газової служби обкрадала квартири
Сьогодні, 12:17
Євросоюз домовляється про купівлю газу в Нігерії
Сьогодні, 11:36
ППО відбила ракетну атаку на Хмельниччину
Сьогодні, 10:55
На Волині селяни врятували із палаючого будинку чоловіка
Сьогодні, 10:27
Курс валют у Луцьку 24 липня
Сьогодні, 10:14
Медіа