У Луцьку з’явися міський город. ВІДЕО





Частину грядок усі охочі засадили розсадою, іншу частину залишили для посіву. Повідомляє Катерину Демидюк.



Міський город влаштований за принципами пермакультури, тобто такої системи ведення сільського господарства, яка гармонує з природними процесами та не шкодить довкіллю, – розповіла ініціаторка заходу, голова громадської організації "Нуль відходів Луцьк" Катерина Демидюк.



Дівчина каже, що ідея створити міський город виникла тоді, коли вона минулого літа вчилась на пермакультурного дизайнера. Тоді їй захотілось поділитись своїми знаннями з якомога більшою кількістю людей.



"В Європі та Америці це дуже популярно – міські городи, вони великі. По-перше, це об’єднує людей, тут вирощується локальна їжа, вона без хімікатів, також це такий приклад циркулярної економіки", – розповідає авторка ідеї створення міського городу.



Грядки до посадки підготували заздалегідь: огородили, насипали на дно хмизу, листя. Потім засипали землю та полили водою, – розказав співорганізатор заходу, керівник науково-дослідної частини університету Максим Войчук.



"Тут територія, на який працює факультет сільськогосподарських наук. Поряд територія, де студенти на техніці тренуються, їздять, орють землю. Трошки далі планували зробити лабораторію з грядками. Вирішили почати з цього клаптику, щоб потім його розширяти", – говорить Максим Войчук.



5-річний Дарій Кушнірук разом з мамою Катериною сіяв квіти.



"Для дитини це цікаво, він теж може і долучитись і трошки побавитись, посадити якусь рослинку. А згодом можна прийти і подивитись як ця рослинка росте і плодоносить", – говорить мама хлопчика Катерина.



На міському городі облаштували 15 грядок, на які висадили розсаду перців і помідорів, базилік і суничник, квіти та зелень. Тут є компостер, вся органіка може перероблятись на нову землю, яку можна використовувати на міському городі.



В кінці заходу учасникам розповіли про сортування відходів і правила компостування. Міський город можна відвідувати усім охочим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з’явися міський город, який назвали "Сади зростання". Землю для нього виділили на території одного з луцьких університетів.Частину грядок усі охочі засадили розсадою, іншу частину залишили для посіву. Повідомляє Суспільне , посилаючись на ініціаторку ідеїМіський город влаштований за принципами пермакультури, тобто такої системи ведення сільського господарства, яка гармонує з природними процесами та не шкодить довкіллю, – розповіла ініціаторка заходу, голова громадської організації "Нуль відходів Луцьк" Катерина Демидюк.Дівчина каже, що ідея створити міський город виникла тоді, коли вона минулого літа вчилась на пермакультурного дизайнера. Тоді їй захотілось поділитись своїми знаннями з якомога більшою кількістю людей."В Європі та Америці це дуже популярно – міські городи, вони великі. По-перше, це об’єднує людей, тут вирощується локальна їжа, вона без хімікатів, також це такий приклад циркулярної економіки", – розповідає авторка ідеї створення міського городу.Грядки до посадки підготували заздалегідь: огородили, насипали на дно хмизу, листя. Потім засипали землю та полили водою, – розказав співорганізатор заходу, керівник науково-дослідної частини університету Максим Войчук."Тут територія, на який працює факультет сільськогосподарських наук. Поряд територія, де студенти на техніці тренуються, їздять, орють землю. Трошки далі планували зробити лабораторію з грядками. Вирішили почати з цього клаптику, щоб потім його розширяти", – говорить Максим Войчук.5-річний Дарій Кушнірук разом з мамою Катериною сіяв квіти."Для дитини це цікаво, він теж може і долучитись і трошки побавитись, посадити якусь рослинку. А згодом можна прийти і подивитись як ця рослинка росте і плодоносить", – говорить мама хлопчика Катерина.На міському городі облаштували 15 грядок, на які висадили розсаду перців і помідорів, базилік і суничник, квіти та зелень. Тут є компостер, вся органіка може перероблятись на нову землю, яку можна використовувати на міському городі.В кінці заходу учасникам розповіли про сортування відходів і правила компостування. Міський город можна відвідувати усім охочим.

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