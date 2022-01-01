ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25

ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25
Січеславські десантники 24 липня знищили російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмвмових військ ЗСУ у фейсбуці.

«Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”», - йдеться в повідомленні.

Як зазначають, броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК “Ігла”.

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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