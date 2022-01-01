ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25





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«Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”», - йдеться в повідомленні.



Як зазначають, броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК “Ігла”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Січеславські десантники 24 липня знищили російський штурмовик Су-25.Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмвмових військ ЗСУ у фейсбуці.«Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”», - йдеться в повідомленні.Як зазначають, броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК “Ігла”.

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