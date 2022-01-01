ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25
Сьогодні, 22:03
Січеславські десантники 24 липня знищили російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмвмових військ ЗСУ у фейсбуці.
«Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”», - йдеться в повідомленні.
Як зазначають, броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК “Ігла”.
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Про це повідомляє пресслужба Десантно-штурмвмових військ ЗСУ у фейсбуці.
«Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”», - йдеться в повідомленні.
Як зазначають, броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК “Ігла”.
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