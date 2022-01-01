Погода у Луцьку на завтра, 25 липня

Погода у Луцьку на завтра, 25 липня
День буде хмарним - з самого ранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Синоптики прогнозують північно-західний вітер швидкістю 3,3-4,3 метрів за секунду.

Температура повітря зранку становитиме 14-17 градусів Цельсію, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 23-25°С.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномучеників Прокла та Іларія. У народі цей день називали Прокл Великі Роси. Проклові роси вважаються лікувальними. У минулі часи їх збирали для лікування хвороб очей. Тоді вірили, що роса в цей день наділяє красою, спокоєм. Наші пращури помітили, якщо на Прокла вночі немає роси, а в низинах туман - на негоду. А якщо нічна роса не просихає - бути грозі. У цей час зацвітають гладіолуси.

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Теги: погода, Україна, Луцьк
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