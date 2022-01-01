Погода у Луцьку на завтра, 25 липня
Сьогодні, 20:00
День буде хмарним - з самого ранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Синоптики прогнозують північно-західний вітер швидкістю 3,3-4,3 метрів за секунду.
Температура повітря зранку становитиме 14-17 градусів Цельсію, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 23-25°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномучеників Прокла та Іларія. У народі цей день називали Прокл Великі Роси. Проклові роси вважаються лікувальними. У минулі часи їх збирали для лікування хвороб очей. Тоді вірили, що роса в цей день наділяє красою, спокоєм. Наші пращури помітили, якщо на Прокла вночі немає роси, а в низинах туман - на негоду. А якщо нічна роса не просихає - бути грозі. У цей час зацвітають гладіолуси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Синоптики прогнозують північно-західний вітер швидкістю 3,3-4,3 метрів за секунду.
Температура повітря зранку становитиме 14-17 градусів Цельсію, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки 23-25°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять священномучеників Прокла та Іларія. У народі цей день називали Прокл Великі Роси. Проклові роси вважаються лікувальними. У минулі часи їх збирали для лікування хвороб очей. Тоді вірили, що роса в цей день наділяє красою, спокоєм. Наші пращури помітили, якщо на Прокла вночі немає роси, а в низинах туман - на негоду. А якщо нічна роса не просихає - бути грозі. У цей час зацвітають гладіолуси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку на завтра, 25 липня
Сьогодні, 20:00
Волинська лікарня отримала допомогу від ЮНІСЕФ
Сьогодні, 19:19
У Німеччині осквернили могилу Степана Бандери
Сьогодні, 18:26
Волинян «теророзують» лисиці, які крадуть домашню птицю
Сьогодні, 17:04
Медіа