Волинян «теророзують» лисиці, які крадуть домашню птицю





Про це повідомляє газета



Лисячі зграї, розповідає житель села Нуйно Анатолій Пігулко, оселилися в лісовій посадці впритул до села. Вони швидко розмножуються, а відтак і харчів потребують більше. Непрохані гості діють не поодинці, вони не бояться ані собак, ані господарів.



Посеред білого дня хижачки крадуть курей і волочать їх у зубах до нори. Якщо раніше, зазначає Анатолій, популяцію лисиці дещо регулювали мисливці, бо у сезон полювання відстрілювали звіра, адже цінувалося його хутро, то тепер лиса розвелося аж надто багато, бо його хутро втратило ціннність.



«У мене вкрали десятеро курей, а в найближчої сусідки аж двадцять. Від нашестя лисиць потерпіло чи не кожне господарство. Виносять птицю хижаки і в сусідніх селах. За таких умов кури не можуть вільно гуляти на подвір’ї, тримаємо їх лише замкненими у хліві. Якщо ж курник не має фундаменту, хитрі лисиці роблять підкоп і таким чином витягують свою здобич», — розповідає пан Анатолій.

Окрім того, що лисиці завдають матеріальних збитків, вони ще й є головними поширювачами збудника сказу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Сошичненської громади на Волині скаржаться на збитки через зухвалу поведінку лисиць. Хижаки викрадають свійську птицю десятками.Про це повідомляє газета "Полісся". Лисячі зграї, розповідає житель села Нуйно, оселилися в лісовій посадці впритул до села. Вони швидко розмножуються, а відтак і харчів потребують більше. Непрохані гості діють не поодинці, вони не бояться ані собак, ані господарів.Посеред білого дня хижачки крадуть курей і волочать їх у зубах до нори. Якщо раніше, зазначає Анатолій, популяцію лисиці дещо регулювали мисливці, бо у сезон полювання відстрілювали звіра, адже цінувалося його хутро, то тепер лиса розвелося аж надто багато, бо його хутро втратило ціннність.«У мене вкрали десятеро курей, а в найближчої сусідки аж двадцять. Від нашестя лисиць потерпіло чи не кожне господарство. Виносять птицю хижаки і в сусідніх селах. За таких умов кури не можуть вільно гуляти на подвір’ї, тримаємо їх лише замкненими у хліві. Якщо ж курник не має фундаменту, хитрі лисиці роблять підкоп і таким чином витягують свою здобич», — розповідає пан Анатолій.Окрім того, що лисиці завдають матеріальних збитків, вони ще й є головними поширювачами збудника сказу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію