Волинян «теророзують» лисиці, які крадуть домашню птицю
Сьогодні, 17:04
Мешканці Сошичненської громади на Волині скаржаться на збитки через зухвалу поведінку лисиць. Хижаки викрадають свійську птицю десятками.
Про це повідомляє газета "Полісся".
Лисячі зграї, розповідає житель села Нуйно Анатолій Пігулко, оселилися в лісовій посадці впритул до села. Вони швидко розмножуються, а відтак і харчів потребують більше. Непрохані гості діють не поодинці, вони не бояться ані собак, ані господарів.
Посеред білого дня хижачки крадуть курей і волочать їх у зубах до нори. Якщо раніше, зазначає Анатолій, популяцію лисиці дещо регулювали мисливці, бо у сезон полювання відстрілювали звіра, адже цінувалося його хутро, то тепер лиса розвелося аж надто багато, бо його хутро втратило ціннність.
«У мене вкрали десятеро курей, а в найближчої сусідки аж двадцять. Від нашестя лисиць потерпіло чи не кожне господарство. Виносять птицю хижаки і в сусідніх селах. За таких умов кури не можуть вільно гуляти на подвір’ї, тримаємо їх лише замкненими у хліві. Якщо ж курник не має фундаменту, хитрі лисиці роблять підкоп і таким чином витягують свою здобич», — розповідає пан Анатолій.
Окрім того, що лисиці завдають матеріальних збитків, вони ще й є головними поширювачами збудника сказу.
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Про це повідомляє газета "Полісся".
Лисячі зграї, розповідає житель села Нуйно Анатолій Пігулко, оселилися в лісовій посадці впритул до села. Вони швидко розмножуються, а відтак і харчів потребують більше. Непрохані гості діють не поодинці, вони не бояться ані собак, ані господарів.
Посеред білого дня хижачки крадуть курей і волочать їх у зубах до нори. Якщо раніше, зазначає Анатолій, популяцію лисиці дещо регулювали мисливці, бо у сезон полювання відстрілювали звіра, адже цінувалося його хутро, то тепер лиса розвелося аж надто багато, бо його хутро втратило ціннність.
«У мене вкрали десятеро курей, а в найближчої сусідки аж двадцять. Від нашестя лисиць потерпіло чи не кожне господарство. Виносять птицю хижаки і в сусідніх селах. За таких умов кури не можуть вільно гуляти на подвір’ї, тримаємо їх лише замкненими у хліві. Якщо ж курник не має фундаменту, хитрі лисиці роблять підкоп і таким чином витягують свою здобич», — розповідає пан Анатолій.
Окрім того, що лисиці завдають матеріальних збитків, вони ще й є головними поширювачами збудника сказу.
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