В ООН відмежувалися від заяви "джерела" про право росіян стріляти по Одеському порту – МЗС

В ООН відмежувалися від заяви "джерела" про право росіян стріляти по Одеському порту – МЗС
У міністерстві закордонних справ України заявили, що в ООН відмежувалися від коментаря неназваного посадовця про нібито право росіян стріляти по Одеському порту, якщо обстрілювані цілі не задіяні в експорті зерна.

Про це розповів речник МЗС України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

Ніколенко прокоментував публікацію The New York Times щодо цього питання, назвавши її "провокативною".

"Нібито неназване джерело в ООН стверджує, що ракетним ударом по порту Одеси РФ технічно не порушила зернову угоду, підписану в Стамбулі. Мовляв Росія не обіцяла не обстрілювати ті частини українських портів, які напряму не задіяні в експорті зерна. М‘яко кажучи нас така позиція здивувала", - зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що слова неназваного чиновника дисонують із заявою генерального секретаря Антоніу Гутерріша, який беззастережно засудив обстріл Одеського порту.

Одностайною була і міжнародна спільнота, яка чітко вказала на порушення Росією своїх зобов‘язань в рамках забезпечення безпечного функціонування портової інфраструктури для експорту зернових, додав Ніколенко.

МЗС України одразу звернулося до керівництва ООН за роз‘ясненнями і сьогодні отримало запевнення, що неофіційний коментар "неназваного джерела" для The New York Times не відображає позицію ООН.

"От і біда з цими неназваними джерелами: запустили провокативний наратив, а відповідальності жодної. Це було зроблено зумисно або незумисно - питання відкрите", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, після обстрілу Росією порту Одеси ракетами "Калібр" вранці 23 липня генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш виступив із заявою, у якій беззастережно засудив атаку.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по порту Одеси, заявивши, що Кремль продовжує використовувати їжу як зброю.

ЄС та низка окремих країн-членів засудили атаку.

У Росії вигадали виправдання удару по порту Одеси, але версії, у що цілили військові РФ, розійшлися: чи то там був військовий катер, чи ракети "Гарпун", чи і ракети, і військовий корабель.

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Теги: Україна, війна, Одеса
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