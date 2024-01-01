Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку

Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку
У Луцькій громаді сьогодні, 2 травня, краяни прощалися із полеглим на війні військовослужбовцем Василем Матюком.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Сьогодні, 2 травня, у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування Матюка Василя Васильовича (23.04.1975 року народження), який поклав життя, захищаючи Україну.
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку

Підполковник Василь Матюк був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду заступника командира батальйону з морально-психологічного забезпечення та загинув 29 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності і незалежності України поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку

У скорботній проповіді митрополит Луцький і Волинський Михаїл зазначив, що бути покликаним захищати Батьківщину — це велике служіння, і не кожен може його виконувати. “Сьогодні ми проводжаємо в останню дорогу підполковника — людину, яка несе відповідальність та веде у бій півтори тисячі людей, тому він не може проявляти слабкість — натомість, бути прикладом для інших. Особливо скорботно прощатися з чоловіками, які є взірцями чеснот, гідності та мужності. І ми маємо честь стояти біля труни великого воїна”, - сказав він.
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного воїна пронесли Театральним майданом, де сотні лучан стали перед захисником на коліна і схилили голови. Біля пам'ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні - Загинули за Єдність України" присутні виконали Державний Гімн України.
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку

Василь Матюк працював у ДКП «Луцьктепло», очолював службу охорони і цивільного захисту. Та вже 24 лютого мобілізувався до Збройних Сил України, як і у 2014 році. “Завжди спокійний і привітний, врівноважений і дуже приємний у спілкуванні, добрий, щирий, приклад сім’янина, батька, чоловіка. Людина з великої літери”, - так відгукуються про Василя Васильовича колеги.
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку
Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку


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Теги: загиблі, війна
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