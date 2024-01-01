Лучани віддали останню шану Герою Василеві Матюку

У Луцькій громаді сьогодні, 2 травня, краяни прощалися із полеглим на війні військовослужбовцемПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Сьогодні, 2 травня, у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування Матюка Василя Васильовича (23.04.1975 року народження), який поклав життя, захищаючи Україну.Підполковник Василь Матюк був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду заступника командира батальйону з морально-психологічного забезпечення тапід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності і незалежності України поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився Луцький міський головаУ скорботній проповіді митрополит Луцький і Волинськийзазначив, що бути покликаним захищати Батьківщину — це велике служіння, і не кожен може його виконувати. “Сьогодні ми проводжаємо в останню дорогу підполковника — людину, яка несе відповідальність та веде у бій півтори тисячі людей, тому він не може проявляти слабкість — натомість, бути прикладом для інших. Особливо скорботно прощатися з чоловіками, які є взірцями чеснот, гідності та мужності. І ми маємо честь стояти біля труни великого воїна”, - сказав він.Після завершення богослужіння труну з тілом покійного воїна пронесли Театральним майданом, де сотні лучан стали перед захисником на коліна і схилили голови. Біля пам'ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні - Загинули за Єдність України" присутні виконали Державний Гімн України.Василь Матюк працював у ДКП «Луцьктепло», очолював службу охорони і цивільного захисту. Та вже 24 лютого мобілізувався до Збройних Сил України, як і у 2014 році. “Завжди спокійний і привітний, врівноважений і дуже приємний у спілкуванні, добрий, щирий, приклад сім’янина, батька, чоловіка. Людина з великої літери”, - так відгукуються про Василя Васильовича колеги.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у міськраді.