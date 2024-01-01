На Запоріжжі загинув підполковник Василь Матюк із Луцька
Сьогодні, 18:43
До Луцької міської громади сьогодні, 30 квітня, надійшла скорботна звістка про загибель військовослужбовця Василя Матюка.
Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату, - зазначив міський голова
За його словами, лучанина Матюка Василя Васильовича (23.04.1975 року народження) призвали на військову службу до складу військової частини на посаду заступника командира батальйону з морально-психологічного забезпечення.
Підполковник Василь Матюк загинув 29 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.
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Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату, - зазначив міський голова
За його словами, лучанина Матюка Василя Васильовича (23.04.1975 року народження) призвали на військову службу до складу військової частини на посаду заступника командира батальйону з морально-психологічного забезпечення.
Підполковник Василь Матюк загинув 29 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив Ігор Поліщук.
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