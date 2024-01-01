Лучани завтра прощатимуться з Героєм Володимиром Бессоновим

Лучани завтра прощатимуться з Героєм Володимиром Бессоновим
У Луцькій міській громаді завтра, 1 травня, краяни віддадуть останню шану полеглому військовослужбовцеві Володимиру Бессонову.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

У середу, 1 травня, об 11:30 у храмі Святого Духа села Великий Омеляник відбудеться відспівування Бессонова Володимира Олеговича (22.04.1986 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 26 квітня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Керамік Покровського району Донецької області.

Поховають Героя на кладовищі села Великий Омеляник.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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