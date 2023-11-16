У Луцьку замінять проблемну теплотрасу на Перемоги





Про це повідомляє телеграмканал



Одна з найважливіших ділянок, де треба міняти труби — територія, яка охоплює просп. Перемоги, вул. 8 Березня та вул. Звитяжну. Там дуже часто відбуваються пориви тепломереж. Ремонт проводитимуть за інвестиційні кошти, повідомив директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський.



«Це надважлива ділянка. Там їздять тролейбуси, тому робота має бути організована надоперативно. Якщо це буде відкрита прокладка, то за ніч, коли не їздять тролейбуси, мають розкопати дорогу, прокласти трубу, засипати та заасфальтувати», — розповів Іван Скорупський.



Окрім того, підприємство планує замінити труби у деяких дворах, наприклад у дворі по просп. Відродження, 9 замінять близько 350 м труб.



«Луцьктепло» цьогоріч запланувало замінити 8 км труб теплотраси на попередньо ізольовані. Уже закупили 4 км.



Іван Скорупський додав, що наразі «Луцьктепло» експлуатує 130 км мереж. З них замінені 14% (понад 18 км).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку комунальники планують замінити проблемну теплотрасу на проспекті Перемоги.Про це повідомляє телеграмканал misto.media Одна з найважливіших ділянок, де треба міняти труби — територія, яка охоплює просп. Перемоги, вул. 8 Березня та вул. Звитяжну. Там дуже часто відбуваються пориви тепломереж.за інвестиційні кошти, повідомив директор ДКП «Луцьктепло»«Це надважлива ділянка. Там їздять тролейбуси, тому робота має бути організована надоперативно. Якщо це буде відкрита прокладка, то за ніч, коли не їздять тролейбуси, мають розкопати дорогу, прокласти трубу, засипати та заасфальтувати», — розповів Іван Скорупський.Окрім того, підприємство планує замінити труби у деяких дворах, наприклад у дворі по просп. Відродження, 9 замінять близько 350 м труб.«Луцьктепло» цьогоріч запланувало замінити 8 км труб теплотраси на попередньо ізольовані. Уже закупили 4 км.Іван Скорупський додав, що наразі «Луцьктепло» експлуатує 130 км мереж. З них замінені 14% (понад 18 км).

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