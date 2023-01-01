Ремонт кілометра тепломережі в Луцьку обійдеться у 15 мільйонів

Ремонт кілометра тепломережі в Луцьку обійдеться у 15 мільйонів
У Луцьку на проспекті Відродження ремонтують тепломережу. Всього мають замінити труби на відрізку майже в один кілометр.

Про це повідомляє Суспільне.

Речник державного комунального підприємства Антон Безносиков розповів, що на ремонт витратять понад 15 мільйонів гривень. З його слів: цим мережам понад 50 років. За останні три роки тут було дев'ять поривів.

Ремонт просувається повільніше, ніж прогнозували, якраз через поганий стан тепломережі, пояснює майстер підрядної фірми Руслан Шпак.

Майстер додає, що під час ремонту застосовують нові технології.
"Металева труба йде, потім піна, ущільнювач, утеплення і пластик, який буде довше утримувати, ніж метал. Бо метал дуже псується. Дощ – вода попадає і він іржавіє", — каже Руслан Шпак.

Зі слів місцевої жительки Марії, другий місяць переритий майже увесь проспект і незручно пересуватися тротуаром. Окрім того, через ремонт тепломережі, певні будинки на проспекті Відродженні, третій тиждень без гарячої води, — каже мешканка Відродження, 14Б, Емма Кужель.

Роботи на проспекті Відродження розпочали ще в червні, а завершити планують до кінця вересня, — каже речник державного комунального підприємства "Луцьктепло" Антон Безносиков.


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Теги: ремонт, Луцьк
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