Відійшов у засвіти Герой Василь Журавель з Волині
Сьогодні, 23:16
Сьогодні, 22 вересня, зупинилося серце Захисника з села Запруддя Василя Журавля.
Про це у фейсбуці повідомляє Сошичненська громада.
40-річний Василь Журавель був призваний Ковельським РТЦК та проходив службу в Донецькій області.
Прощання із Захисником відбудеться завтра, 23 вересня. Чин поховання розпочнеться о 12:00 в місцевому храмі.
«Низько схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна Пам'ять та Слава Захиснику», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Сошичненська громада.
40-річний Василь Журавель був призваний Ковельським РТЦК та проходив службу в Донецькій області.
Прощання із Захисником відбудеться завтра, 23 вересня. Чин поховання розпочнеться о 12:00 в місцевому храмі.
«Низько схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна Пам'ять та Слава Захиснику», - йдеться у повідомленні.
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