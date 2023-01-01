Відійшов у засвіти Герой Василь Журавель з Волині

Відійшов у засвіти Герой Василь Журавель з Волині
Сьогодні, 22 вересня, зупинилося серце Захисника з села Запруддя Василя Журавля.

Про це у фейсбуці повідомляє Сошичненська громада.

40-річний Василь Журавель був призваний Ковельським РТЦК та проходив службу в Донецькій області.

Прощання із Захисником відбудеться завтра, 23 вересня. Чин поховання розпочнеться о 12:00 в місцевому храмі.

«Низько схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна Пам'ять та Слава Захиснику», - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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