Відійшов у засвіти Герой Василь Журавель з Волині

Василя Журавля.



Про це у фейсбуці повідомляє Сошичненська громада.



40-річний Василь Журавель був призваний Ковельським РТЦК та проходив службу в Донецькій області.



Прощання із Захисником відбудеться завтра, 23 вересня. Чин поховання розпочнеться о 12:00 в місцевому храмі.



«Низько схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна Пам'ять та Слава Захиснику», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 22 вересня, зупинилося серце Захисника з села ЗапруддяПро це у фейсбуці повідомляє Сошичненська громада.40-річний Василь Журавель був призваний Ковельським РТЦК та проходив службу в Донецькій області.Прощання із Захисником відбудеться завтра, 23 вересня. Чин поховання розпочнеться о 12:00 в місцевому храмі.«Низько схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна Пам'ять та Слава Захиснику», - йдеться у повідомленні.

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