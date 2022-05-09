На Волині викопали дивовижну картоплину

На Волині викопали дивовижну картоплину
На Ратнівщині викопали незвичну картоплину – у формі серця.

Про це повідомляє ВСН.

Незвичним врожаєм поділилася волинянка Тетяна Ковч.

Жінка також зазначила, що кожного року ставить собі питання, навіщо садити картоплю, коли витрати не покривають її нульову вартість.
На Волині викопали дивовижну картоплину


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Теги: картопля, Волинь
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На Волині викопали дивовижну картоплину
Сьогодні, 23:14
 0
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Сьогодні, 22:30
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