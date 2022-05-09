На Волині викопали дивовижну картоплину
Сьогодні, 23:14
На Ратнівщині викопали незвичну картоплину – у формі серця.
Про це повідомляє ВСН.
Незвичним врожаєм поділилася волинянка Тетяна Ковч.
Жінка також зазначила, що кожного року ставить собі питання, навіщо садити картоплю, коли витрати не покривають її нульову вартість.
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Про це повідомляє ВСН.
Незвичним врожаєм поділилася волинянка Тетяна Ковч.
Жінка також зазначила, що кожного року ставить собі питання, навіщо садити картоплю, коли витрати не покривають її нульову вартість.
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