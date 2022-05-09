На Волині викопали дивовижну картоплину





Про це повідомляє ВСН.



Незвичним врожаєм поділилася волинянка Тетяна Ковч.



Жінка також зазначила, що кожного року ставить собі питання, навіщо садити картоплю, коли витрати не покривають її нульову вартість.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ратнівщині викопали незвичну картоплину – у формі серця.Про це повідомляє ВСН.Незвичним врожаєм поділилася волинянкаЖінка також зазначила, що кожного року ставить собі питання, навіщо садити картоплю, коли витрати не покривають її нульову вартість.

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