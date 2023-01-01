23 вересня на Волині: гортаючи календар

23 вересня на Волині: гортаючи календар
День народження 23 вересня відзначають композитор Віктор Тиможинський (на фото) та журналіст Юлія Мельничук.

Цього дня іменини у чоловіків з іменами Андрій, Павло та Петро.

Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

На Волині цього дня 78 років тому німецькі окупанти та їхні сателіти розпочали каральну операцію «Трикутник» по знищенню села Кортеліси Ратнівського району. Починаючи із 23 вересня 1942 року за п'ять днів вбили 2875 жителів, а село спалили. Увічненням пам'яті жертв Кортеліської трагедії став меморіальний комплекс, споруджений тут у 1980 році.

23 вересня 1990 року у Луцьку відновили богослужіння у костелі св. Петра і Павла. Цього ж року створили Волинське крайове братство святого апостола Андрія Первозваного – продовжувача справ Луцького Хрестовоздвиженського братства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
23 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відійшов у засвіти Герой Василь Журавель з Волині
22 вересень, 23:16
На Волині викопали дивовижну картоплину
22 вересень, 23:14
Ремонт кілометра тепломережі в Луцьку обійдеться у 15 мільйонів
22 вересень, 22:30
Незважаючи на війну, Волинь продовжує залучати інвестиції
22 вересень, 21:49
Схожі новини
22 вересня на Волині: гортаючи календар 22 вересня на Волині: гортаючи календар
22 вересень, 00:00
21 вересня на Волині: гортаючи календар 21 вересня на Волині: гортаючи календар
21 вересень, 00:00
20 вересня на Волині: гортаючи календар 20 вересня на Волині: гортаючи календар
20 вересень, 00:00
19 вересня на Волині: гортаючи календар 19 вересня на Волині: гортаючи календар
19 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
23 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Відійшов у засвіти Герой Василь Журавель з Волині
22 вересень, 23:16
 0
На Волині викопали дивовижну картоплину
22 вересень, 23:14
 0
Ремонт кілометра тепломережі в Луцьку обійдеться у 15 мільйонів
22 вересень, 22:30
 0
Незважаючи на війну, Волинь продовжує залучати інвестиції
22 вересень, 21:49
 0
Медіа
відео
1/8