У начальника ТЦК, де побили ухилянта, знайшли підозрілі активи на 4 мільйони
Сьогодні, 03:41
У начальника Самбірського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області знайшли понад 4 мільйони гривень необґрунтованих активів.
Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.
Під час проведення моніторингу способу життя співробітників ТЦК, НАЗК встановило, що декларант та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна.
Воєнком пояснив, що нерухоме майно було набуте шляхом заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тисяч доларів.
Однак, за словами агенства, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, було встановлено, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб.
Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 мільйона гривень.
Матеріали моніторингу способу життя щодо воєнкома передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для розв'язання питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.
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Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.
Під час проведення моніторингу способу життя співробітників ТЦК, НАЗК встановило, що декларант та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об’єктів нерухомого майна.
Воєнком пояснив, що нерухоме майно було набуте шляхом заощаджень сімʼї за попередній період, заробітної плати членів родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 тисяч доларів.
Однак, за словами агенства, аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, було встановлено, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб.
Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини становить понад 4,4 мільйона гривень.
Матеріали моніторингу способу життя щодо воєнкома передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для розв'язання питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.
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