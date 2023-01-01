ВНУ – на 103 місці рейтингу вишів Східної Європи





Про це повідомляє пресслужба вишу.



У цьому рейтингу представлені заклади вищої освіти Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії, Угорщини, Болгарії, які згідно з методикою рейтингу формують регіон Східна Європа. Гідне регіональне позиціонування в підсумковому результаті дало Лесиному університету змогу увійти до кращих ЗВО Європи, що засвідчують дані QS Europe University Rankings 2024.



QS World University Rankings вважають одним із найвпливовіших глобальних рейтингів університетів. Навчальні заклади оцінюють за такими показниками, як-от: якість викладання, активність науково-дослідної діяльності, інтернаціоналізація та відгуки працедавців щодо професійного затребування випускників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 103 місце у рейтингу QS Eastern Europe University 2024.Про це повідомляє пресслужба вишу.У цьому рейтингу представлені заклади вищої освіти Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії, Угорщини, Болгарії, які згідно з методикою рейтингу формують регіон Східна Європа. Гідне регіональне позиціонування в підсумковому результаті дало Лесиному університету змогу увійти до кращих ЗВО Європи, що засвідчують дані QS Europe University Rankings 2024.QS World University Rankings вважають одним із найвпливовіших глобальних рейтингів університетів. Навчальні заклади оцінюють за такими показниками, як-от: якість викладання, активність науково-дослідної діяльності, інтернаціоналізація та відгуки працедавців щодо професійного затребування випускників.

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