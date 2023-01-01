ВНУ – на 103 місці рейтингу вишів Східної Європи

ВНУ – на 103 місці рейтингу вишів Східної Європи
Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 103 місце у рейтингу QS Eastern Europe University 2024.

Про це повідомляє пресслужба вишу.

У цьому рейтингу представлені заклади вищої освіти Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії, Угорщини, Болгарії, які згідно з методикою рейтингу формують регіон Східна Європа. Гідне регіональне позиціонування в підсумковому результаті дало Лесиному університету змогу увійти до кращих ЗВО Європи, що засвідчують дані QS Europe University Rankings 2024.
ВНУ – на 103 місці рейтингу вишів Східної Європи

QS World University Rankings вважають одним із найвпливовіших глобальних рейтингів університетів. Навчальні заклади оцінюють за такими показниками, як-от: якість викладання, активність науково-дослідної діяльності, інтернаціоналізація та відгуки працедавців щодо професійного затребування випускників.

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Теги: ВНУ, освіта
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