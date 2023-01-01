На Волині тривають навчання добровольців

На Волині тривають навчання добровольців
Поблизу Ковеля у селі Городилець відбувся військовий вишкіл, під час якого місцеві добровольці відпрацьовували навики володіння зброєю на випадок ворожого наступу із Білорусі, а також навчалися надавати домедичну допомогу.

Про це повідомляє Суспільне.

Начальник штабу ковельського добровольчого формування Валерій Удодюк каже, що волиняни вчилися стріляти зі стрілецької зброї. До малої цілі — 100 метрів, до ростової — 150 метрів.

Добровольче формування Ковеля, зі слів начальника штабу, сформувалося півтора року тому: його члени — мотивовані люди, які беруть участь у формуванні фортифікаційних споруд, несенні служби на блокпостах та інших завданнях.

"Виконують вправи стрілецькі з стрілецької зброї. Проводились заняття по будові зброї. Було багато людей, чимало, які не служили в ЗСУ, тому не всі знають. Але потихеньку підтягуються і діють як треба. Люди виходять на рубіж, але хвилювання є, хоча є і підготовлені, які служили", — сказав Валерій Удодюк.

"Виконують вправи стрілецькі з стрілецької зброї. Проводились заняття по будові зброї. Було багато людей, чимало, які не служили в ЗСУ, тому не всі знають. Але потихеньку підтягуються і діють як треба. Люди виходять на рубіж, але хвилювання є, хоча є і підготовлені, які служили", — сказав Валерій Удодюк.

"Я з першого дня у добровольчому формуванні. Коли набирали в тероборону не було місць, військкомати теж відмовляли, сказали йдіть у ДФТГ. Ми з першого дня чекали, що білоруси сюди підуть, тому й ми пішли сюди, аби захищати нашу область", — каже волинянин.

Стрільбі зі стрілецької зброї навчався 57-річний ковельчанин Валентин Гнатюк. Він — пенсіонер по інвалідності. Говорить: роки даються взнаки, але показує результати на рівні з молодшими колегами.

"Коли напали на нашу Україну, люди піднялися усі захищати свою Батьківщину. В нас тут діти і внуки, тому я впевнений, що ми звільнимо свою Україну. Ми завжди вважали їх, білорусів, своїми сусідами. Вони часто приїжджали до нас в Ковель на базар, багато родин пов’язані. Але хай вони не думають йти сюди, бо ми їх чекатимемо не з хлібом і сіллю", — сказав волинянин.

На іншій локації учасники добровольчого формування опановували медичну підготовку.

Під час заняття, яке провів молодший сержант СБУ, інструктор з тактичної медицини Сергій Семко, ковельські добровольці навчалися, як правильно надавати медичну допомогу та евакуйовувати пораненого.

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Теги: війна, ЗСУ
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