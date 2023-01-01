Волинські волонтери зібрали 640 тис грн на дрони для ЗСУ
Сьогодні, 01:53
На Волині завдяки публічним заходам та підтримці небайдужих людей вдалося зібрати 640 тисяч гривень на безпілотники для ЗСУ.
Про це у фейсбуці повідомив волонтер Роман Ковальчук.
За словами Ковальчука, волонтерам вдалось зібрати 640 тисяч гривень для ЗСУ завдяки благодійному аукціону, майстеркам, донатам від учасників заходу, які проводились на фестивалі «Дух незламних» на Волині.
Ці кошти спрямовані на квадрокоптери «Mavic3t».
«Один з них передали для підрозілу Сергія Василюка, де він служить, інший для 100ї бригади», - зазначив Роман Ковальчук.
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Про це у фейсбуці повідомив волонтер Роман Ковальчук.
За словами Ковальчука, волонтерам вдалось зібрати 640 тисяч гривень для ЗСУ завдяки благодійному аукціону, майстеркам, донатам від учасників заходу, які проводились на фестивалі «Дух незламних» на Волині.
Ці кошти спрямовані на квадрокоптери «Mavic3t».
«Один з них передали для підрозілу Сергія Василюка, де він служить, інший для 100ї бригади», - зазначив Роман Ковальчук.
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