Курс валют у Луцьку 23 вересня
Сьогодні, 09:30
23 вересня готівковий курс долара становить 37.67, продають його за 38.35.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за 41.24.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8.95.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.50, а продають за 41.24.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8.95.
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