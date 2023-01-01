Українські воїни ліквідували ще 500 окупантів

Українські воїни ліквідували ще 500 окупантів
Російські окупанти втратили ще 510 своїх військових, загалом вже знищені понад 275 тисяч загарбників.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.23 орієнтовно склали:

‒ особового складу ‒ близько 275460 (+510) осіб,
‒ танків ‒ 4655 (+11) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 8912 (+21) од,
‒ артилерійських систем – 6210 (+33) од,
‒ РСЗВ – 789 (+4) од,
‒ засоби ППО ‒ 530 (+2) од,
‒ літаків – 315 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 316 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8),
‒ крилатих ракет ‒ 1518 (+1),
‒ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
‒ підводні човни - 1 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26) од,
‒ спеціальна техніка ‒ 912 (+0).

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Теги: втрати ворога, війна
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