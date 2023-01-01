Українські воїни ліквідували ще 500 окупантів





Про це інформує Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.23 орієнтовно склали:



‒ особового складу ‒ близько 275460 (+510) осіб,

‒ танків ‒ 4655 (+11) од,

‒ бойових броньованих машин ‒ 8912 (+21) од,

‒ артилерійських систем – 6210 (+33) од,

‒ РСЗВ – 789 (+4) од,

‒ засоби ППО ‒ 530 (+2) од,

‒ літаків – 315 (+0) од,

‒ гелікоптерів – 316 (+0) од,

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8),

‒ крилатих ракет ‒ 1518 (+1),

‒ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

‒ підводні човни - 1 (+0) од,

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26) од,

‒ спеціальна техніка ‒ 912 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти втратили ще 510 своїх військових, загалом вже знищені понад 275 тисяч загарбників.Про це інформує Генштаб.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.23 орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько 275460 (+510) осіб,‒ танків ‒ 4655 (+11) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 8912 (+21) од,‒ артилерійських систем – 6210 (+33) од,‒ РСЗВ – 789 (+4) од,‒ засоби ППО ‒ 530 (+2) од,‒ літаків – 315 (+0) од,‒ гелікоптерів – 316 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8),‒ крилатих ракет ‒ 1518 (+1),‒ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,‒ підводні човни - 1 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26) од,‒ спеціальна техніка ‒ 912 (+0).

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