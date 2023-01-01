Українські воїни ліквідували ще 500 окупантів
Сьогодні, 10:35
Російські окупанти втратили ще 510 своїх військових, загалом вже знищені понад 275 тисяч загарбників.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 275460 (+510) осіб,
‒ танків ‒ 4655 (+11) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 8912 (+21) од,
‒ артилерійських систем – 6210 (+33) од,
‒ РСЗВ – 789 (+4) од,
‒ засоби ППО ‒ 530 (+2) од,
‒ літаків – 315 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 316 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8),
‒ крилатих ракет ‒ 1518 (+1),
‒ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
‒ підводні човни - 1 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26) од,
‒ спеціальна техніка ‒ 912 (+0).
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Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.23 орієнтовно склали:
‒ особового складу ‒ близько 275460 (+510) осіб,
‒ танків ‒ 4655 (+11) од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 8912 (+21) од,
‒ артилерійських систем – 6210 (+33) од,
‒ РСЗВ – 789 (+4) од,
‒ засоби ППО ‒ 530 (+2) од,
‒ літаків – 315 (+0) од,
‒ гелікоптерів – 316 (+0) од,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8),
‒ крилатих ракет ‒ 1518 (+1),
‒ кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
‒ підводні човни - 1 (+0) од,
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26) од,
‒ спеціальна техніка ‒ 912 (+0).
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