На Рівненщині внаслідок підриву на міні загинув військовий

Головачук Сергій Леонідович, 23.07.1978 року народження.



Про це повідимили на сторінці



Сергій Головачук – мешканець міста Сарни. Воїн став на захист Батьківщини з початку повномасштабного вторгнення у складі 60-го батальйону «Поліські вовки», 104-ї бригади ТРО, військової частини А7072.



У цивільному житті працював водієм у приватного підприємця.



«Йому було лише 45… Сергій Головачук назавжди залишиться в спогадах рідних, близьких, односельчан, бойових побратимів – мужнім воїном, дбайливим батьком», – йдеться у дописі.



Зауважимо також, що обставини трагедії невідомі.



Військового поховають на Алеї героїв на кладовищі «Нове».



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять, честь і шана!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 вересня внаслідок підриву на міні в районі Висоцької громади загинув воїн, 23.07.1978 року народження.Про це повідимили на сторінці Сарненської міської ради у фейсбуці.Сергій Головачук – мешканець міста Сарни. Воїн став на захист Батьківщини з початку повномасштабного вторгнення у складі 60-го батальйону «Поліські вовки», 104-ї бригади ТРО, військової частини А7072.У цивільному житті працював водієм у приватного підприємця.«Йому було лише 45… Сергій Головачук назавжди залишиться в спогадах рідних, близьких, односельчан, бойових побратимів – мужнім воїном, дбайливим батьком», – йдеться у дописі.Зауважимо також, що обставини трагедії невідомі.Військового поховають на Алеї героїв на кладовищі «Нове».

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