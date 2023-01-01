На Рівненщині внаслідок підриву на міні загинув військовий
Сьогодні, 12:27
21 вересня внаслідок підриву на міні в районі Висоцької громади загинув воїн Головачук Сергій Леонідович, 23.07.1978 року народження.
Про це повідимили на сторінці Сарненської міської ради у фейсбуці.
Сергій Головачук – мешканець міста Сарни. Воїн став на захист Батьківщини з початку повномасштабного вторгнення у складі 60-го батальйону «Поліські вовки», 104-ї бригади ТРО, військової частини А7072.
У цивільному житті працював водієм у приватного підприємця.
«Йому було лише 45… Сергій Головачук назавжди залишиться в спогадах рідних, близьких, односельчан, бойових побратимів – мужнім воїном, дбайливим батьком», – йдеться у дописі.
Зауважимо також, що обставини трагедії невідомі.
Військового поховають на Алеї героїв на кладовищі «Нове».
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять, честь і шана!
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Про це повідимили на сторінці Сарненської міської ради у фейсбуці.
Сергій Головачук – мешканець міста Сарни. Воїн став на захист Батьківщини з початку повномасштабного вторгнення у складі 60-го батальйону «Поліські вовки», 104-ї бригади ТРО, військової частини А7072.
У цивільному житті працював водієм у приватного підприємця.
«Йому було лише 45… Сергій Головачук назавжди залишиться в спогадах рідних, близьких, односельчан, бойових побратимів – мужнім воїном, дбайливим батьком», – йдеться у дописі.
Зауважимо також, що обставини трагедії невідомі.
Військового поховають на Алеї героїв на кладовищі «Нове».
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять, честь і шана!
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