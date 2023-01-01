Росія накопичує ракети для майбутніх ударів по Україні, – ОК «Південь»
Сьогодні, 13:30
Зниження активності використання росією ракет з носіїв морського базування може свідчити про те, що агресор їх зараз накопичує і готує певний потенціал для майбутніх ударів по Україні.
Про це сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє Укрінформ.
"Очевидно, що треба розуміти, ворог не відмовиться від своїх планів. Буде тиснути, буде атакувати. Вони мають перевагу в повітрі, і це очевидно, мають запас ракет і намагаються його поновлювати. На жаль, санкції не працюють в абсолютному режимі блокування цього виробництва", - сказала Гуменюк.
За її словами, цілком очевидно, що росіяни продовжують накопичувати і ракети морського базування. Вона зазначила, що якраз "Калібри" є високоточною зброєю, яку ворог досить часто використовував по об’єктах критичної інфраструктури.
"Те, що зараз ми не спостерігаємо активності використання ракет з носіїв морського базування, може говорити про те, що вони їх накопичують і готують певний потенціал", - додала Гуменюк.
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Про це сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє Укрінформ.
"Очевидно, що треба розуміти, ворог не відмовиться від своїх планів. Буде тиснути, буде атакувати. Вони мають перевагу в повітрі, і це очевидно, мають запас ракет і намагаються його поновлювати. На жаль, санкції не працюють в абсолютному режимі блокування цього виробництва", - сказала Гуменюк.
За її словами, цілком очевидно, що росіяни продовжують накопичувати і ракети морського базування. Вона зазначила, що якраз "Калібри" є високоточною зброєю, яку ворог досить часто використовував по об’єктах критичної інфраструктури.
"Те, що зараз ми не спостерігаємо активності використання ракет з носіїв морського базування, може говорити про те, що вони їх накопичують і готують певний потенціал", - додала Гуменюк.
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