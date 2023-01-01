Росія накопичує ракети для майбутніх ударів по Україні, – ОК «Південь»





Про це сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє



"Очевидно, що треба розуміти, ворог не відмовиться від своїх планів. Буде тиснути, буде атакувати. Вони мають перевагу в повітрі, і це очевидно, мають запас ракет і намагаються його поновлювати. На жаль, санкції не працюють в абсолютному режимі блокування цього виробництва", - сказала Гуменюк.



За її словами, цілком очевидно, що росіяни продовжують накопичувати і ракети морського базування. Вона зазначила, що якраз "Калібри" є високоточною зброєю, яку ворог досить часто використовував по об’єктах критичної інфраструктури.



"Те, що зараз ми не спостерігаємо активності використання ракет з носіїв морського базування, може говорити про те, що вони їх накопичують і готують певний потенціал", - додала Гуменюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зниження активності використання росією ракет з носіїв морського базування може свідчити про те, що агресор їх зараз накопичує і готує певний потенціал для майбутніх ударів по Україні.Про це сказала керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь"в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє Укрінформ "Очевидно, що треба розуміти, ворог не відмовиться від своїх планів. Буде тиснути, буде атакувати. Вони мають перевагу в повітрі, і це очевидно, мають запас ракет і намагаються його поновлювати. На жаль, санкції не працюють в абсолютному режимі блокування цього виробництва", - сказала Гуменюк.За її словами, цілком очевидно, що росіяни продовжують накопичувати і ракети морського базування. Вона зазначила, що якраз "Калібри" є високоточною зброєю, яку ворог досить часто використовував по об’єктах критичної інфраструктури."Те, що зараз ми не спостерігаємо активності використання ракет з носіїв морського базування, може говорити про те, що вони їх накопичують і готують певний потенціал", - додала Гуменюк.

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