У місті на Волині внаслідок ДТП перекинулося авто – водій втік

У місті на Волині внаслідок ДТП перекинулося авто – водій втік
Аварія трапилася у Ковелі вчора, 22 вересня, приблизно опівночі, на вулиці Незалежності.

Про це пише Ковель media.

Як повідомляють очевидці, водій BMW, яка перекинулася, покинув місце ДТП.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

На місці події працювали працівники патрульної поліції.

Деталі – згодом.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, аварія, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині внаслідок ДТП перекинулося авто – водій втік
Сьогодні, 11:36
Українські воїни ліквідували ще 500 окупантів
Сьогодні, 10:35
У Луцьку визволяли 2-річну дитину, яка застрягла в авто. ФОТО
Сьогодні, 10:02
Курс валют у Луцьку 23 вересня
Сьогодні, 09:30
Минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
У місті на Волині – ДТП: водій авто протаранив стовп У місті на Волині – ДТП: водій авто протаранив стовп
15 квітень, 06:00
У Ковелі вночі п’яний водій скоїв аварію У Ковелі вночі п’яний водій скоїв аварію
23 квітень, 2021, 11:08
Стало зле за кермом: у Ковелі водій врізався у припарковану вантажівку Стало зле за кермом: у Ковелі водій врізався у припарковану вантажівку
25 березень, 2021, 12:27
На Волині очевидець повернув на місце аварії винуватця зіткнення На Волині очевидець повернув на місце аварії винуватця зіткнення
09 жовтень, 2020, 16:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині внаслідок ДТП перекинулося авто – водій втік
Сьогодні, 11:36
 0
Українські воїни ліквідували ще 500 окупантів
Сьогодні, 10:35
 0
У Луцьку визволяли 2-річну дитину, яка застрягла в авто. ФОТО
Сьогодні, 10:02
 0
Курс валют у Луцьку 23 вересня
Сьогодні, 09:30
 0
Минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 09:05
 0
Медіа
відео
1/8