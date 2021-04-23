У місті на Волині внаслідок ДТП перекинулося авто – водій втік
Сьогодні, 11:36
Аварія трапилася у Ковелі вчора, 22 вересня, приблизно опівночі, на вулиці Незалежності.
Про це пише Ковель media.
Як повідомляють очевидці, водій BMW, яка перекинулася, покинув місце ДТП.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
На місці події працювали працівники патрульної поліції.
Деталі – згодом.
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Про це пише Ковель media.
Як повідомляють очевидці, водій BMW, яка перекинулася, покинув місце ДТП.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.
На місці події працювали працівники патрульної поліції.
Деталі – згодом.
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