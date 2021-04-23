У місті на Волині внаслідок ДТП перекинулося авто – водій втік





Про це пише



Як повідомляють очевидці, водій BMW, яка перекинулася, покинув місце ДТП.



За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.



На місці події працювали працівники патрульної поліції.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аварія трапилася у Ковелі вчора, 22 вересня, приблизно опівночі, на вулиці Незалежності.Про це пише Ковель media Як повідомляють очевидці, водій BMW, яка перекинулася, покинув місце ДТП.За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.На місці події працювали працівники патрульної поліції.Деталі – згодом.

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