У Луцьку визволяли 2-річну дитину, яка застрягла в авто. ФОТО

У Луцьку визволяли 2-річну дитину, яка застрягла в авто. ФОТО
Інцидент трапився в обідню пору на проспекті Волі у Луцьку. За адресою вирушили патрульні поліцейські, разом з ними прибули й рятувальники.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліці Волині.

На місці вони виявили розгублену матір. Жінка повідомила, що поки садила свою 2-річну донечку в автокрісло, кинула ключі від машини на переднє сидіння. Коли ж закрила задні дверцята, спрацював центральний замок, і всі двері заблокувалися.

Мати не змогла самотужки відчинити автомобіль, тож покликала на допомогу екстрені служби. Спочатку в поліцейських виникла ідея розбити вікно, однак побоюючись, що таким чином можна зашкодити дитяті та ще більше його налякати, було знайдене інше рішення.

У Луцьку визволяли 2-річну дитину, яка застрягла в авто. ФОТО


Патрульним вдалося знайти майстра, який надає послуги з виготовлення і встановлення автомобільних замків. Той прибув вже за 10 хвилин і визволив маленьку громадянку з пастки.

На щастя, все обійшлося невеликим переляком.

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Теги: поліція, Луцьк, застрягла в авто
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