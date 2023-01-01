У Луцьку визволяли 2-річну дитину, яка застрягла в авто. ФОТО

Інцидент трапився в обідню пору на проспекті Волі у Луцьку. За адресою вирушили патрульні поліцейські, разом з ними прибули й рятувальники.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліці Волині.На місці вони виявили розгублену матір. Жінка повідомила, що поки садила свою 2-річну донечку в автокрісло, кинула ключі від машини на переднє сидіння. Коли ж закрила задні дверцята, спрацював центральний замок, і всі двері заблокувалися.Мати не змогла самотужки відчинити автомобіль, тож покликала на допомогу екстрені служби. Спочатку в поліцейських виникла ідея розбити вікно, однак побоюючись, що таким чином можна зашкодити дитяті та ще більше його налякати, було знайдене інше рішення.Патрульним вдалося знайти майстра, який надає послуги з виготовлення і встановлення автомобільних замків. Той прибув вже за 10 хвилин і визволив маленьку громадянку з пастки.На щастя, все обійшлося невеликим переляком.