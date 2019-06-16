У Луцькому районі прорвало трубу від цукрового заводу: місцеві скаржаться на сморід





Про це пише



Обвалений шмат асфальту позначений гіллям, а поруч аварійне огородження. Це помітили люди, які проїжджали повз і забили на сполох.



Як виявилося згодом, причина проваленого асфальту та смороду – прорив труби. Вона належить Гнідавському цукровому заводу, а пролягає під автодорогою і виходить на фільтраційні поля, що знаходяться поруч. Саме туди зливає відходи цукровий завод.



Все може призвести до екологічної проблеми, тому що каналізація потекла далі вниз,і якщо вчасно не зупинити, то воно може мати нехороші наслідки. Услід за поліцією на місце інциденту приїхав і сам директор цукрового заводу Василь Муха. У розмові з правоохоронцями не заперечує – труба заводська.







Коли саме стався прорив та про його причини, Василь Муха не знає. Або не каже. Втім, запевняє, проблему вирішують. Проблема смороду уже давно турбує лучан і мешканців прилеглих сіл. Вперше неприємний запах почав з'являтися у 2016-му. Саме тоді на території цукрового запрацював завод «Біопек», що займається переробкою відходів від виробництва цукру. Найбільший сморід і пов'язаний з ним скандал був у 2017-му. Тоді в роботі заводу виявили порушення, а через них концентрація шкідливих речовин у повітрі в деяких місцях перевищувала допустиму норму у 20 разів.



Після того, як підприємство отримало офіційну вимогу ліквідувати порушення і там, ніби як, провели усі потрібні роботи, смороду було набагато менше. Але він не зник. З того часу питання неприємного запаху знову то спалахувало, то згасало. Влітку цього року вкотре взялися за вирішення цієї проблеми.



Офіційно, що певне підприємство є виноватцем, смороду ще не довели. Втім, незаперечний факт, найбільше важкий запах чути на територіях прилеглих до Гнідавського цукрового заводу. Зокрема, і на фільтраційних полях, які виконують функцію очисних споруд, що обов'язково мусять бути на такому заводі. Тут їх майже 100 гектарів. Власником землі, де розміщені фільтраційні поля, куди цукровий завод зливає відходи, є підприємство «Агротехцукор». Але тут, каже Людмила Коваль, є цікавий нюанс.



За офіційною інформацією «Агротехцукру» договір з Гнідавським цукровим заводом на оренду даних полів розірвано.то на якій підставі Гнідавський цукровий завод продовжує туди зливати навіть ті самі фекалії, коли договору на оренду в юридичної особи немає?



Цікаво й те, що після того, як відеооператор 12-го каналу із камерою вирушив до фільтраційних полів, директор цукрового пішов за ним і почав знімати все на телефон. Після висловив претензію.



Бо чи жодних вказівників про приватну ділянку чи про обмежений доступ навколо фільтраційних полів не було,а є там до слово і городи місцевих селян, Василь Муха запевнив, що доведе протилежне.



Нині екологи взяли зразки ґрунту і з відходами на експертизу, аби перевірити, що саме зливали через трубу, яку прорвало.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Яма при дорозі, у ній відходи і сморід на всю округу – таку картину можна побачити при в'їзді у село Гірка Полонка, що в Боратинській громаді Луцького району.Про це пише ВСН з посиланням на 12 канал Обвалений шмат асфальту позначений гіллям, а поруч аварійне огородження. Це помітили люди, які проїжджали повз і забили на сполох.Як виявилося згодом, причина проваленого асфальту та смороду – прорив труби. Вона належить Гнідавському цукровому заводу, а пролягає під автодорогою і виходить на фільтраційні поля, що знаходяться поруч. Саме туди зливає відходи цукровий завод.Все може призвести до екологічної проблеми, тому що каналізація потекла далі вниз,і якщо вчасно не зупинити, то воно може мати нехороші наслідки. Услід за поліцією на місце інциденту приїхав і сам директор цукрового заводу. У розмові з правоохоронцями не заперечує – труба заводська.Коли саме стався прорив та про його причини, Василь Муха не знає. Або не каже. Втім, запевняє, проблему вирішують. Проблема смороду уже давно турбує лучан і мешканців прилеглих сіл. Вперше неприємний запах почав з'являтися у 2016-му. Саме тоді на території цукрового запрацював завод «Біопек», що займається переробкою відходів від виробництва цукру. Найбільший сморід і пов'язаний з ним скандал був у 2017-му. Тоді в роботі заводу виявили порушення, а через них концентрація шкідливих речовин у повітрі в деяких місцях перевищувала допустиму норму у 20 разів.Після того, як підприємство отримало офіційну вимогу ліквідувати порушення і там, ніби як, провели усі потрібні роботи, смороду було набагато менше. Але він не зник. З того часу питання неприємного запаху знову то спалахувало, то згасало. Влітку цього року вкотре взялися за вирішення цієї проблеми.Офіційно, що певне підприємство є виноватцем, смороду ще не довели. Втім, незаперечний факт, найбільше важкий запах чути на територіях прилеглих до Гнідавського цукрового заводу. Зокрема, і на фільтраційних полях, які виконують функцію очисних споруд, що обов'язково мусять бути на такому заводі. Тут їх майже 100 гектарів. Власником землі, де розміщені фільтраційні поля, куди цукровий завод зливає відходи, є підприємство «Агротехцукор». Але тут, каже, є цікавий нюанс.За офіційною інформацією «Агротехцукру» договір з Гнідавським цукровим заводом на оренду даних полів розірвано.то на якій підставі Гнідавський цукровий завод продовжує туди зливати навіть ті самі фекалії, коли договору на оренду в юридичної особи немає?Цікаво й те, що після того, як відеооператор 12-го каналу із камерою вирушив до фільтраційних полів, директор цукрового пішов за ним і почав знімати все на телефон. Після висловив претензію.Бо чи жодних вказівників про приватну ділянку чи про обмежений доступ навколо фільтраційних полів не було,а є там до слово і городи місцевих селян, Василь Муха запевнив, що доведе протилежне.Нині екологи взяли зразки ґрунту і з відходами на експертизу, аби перевірити, що саме зливали через трубу, яку прорвало.

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