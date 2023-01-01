Раптово помер викладач коледжу на Волині
Сьогодні, 14:31
На 66 році життя відійшов у вічність викладач Володимир-Волинського фахового коледжу Валерій Степанович Спічак.
Сумну звістку повідомили на сторінці навчального закладу у фейсбуці.
"Життєвий шлях Валерія Степановича - зразок людської гідності, добропорядності та мудрості. 45 років свого життя віддав педагог рідному коледжу, пройшов шлях від лаборанта відділення до заступника директора з навчальної роботи. З його батьківським благословенням у вирій життя відлетіти тисячі випускників закладу", – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!
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Сумну звістку повідомили на сторінці навчального закладу у фейсбуці.
"Життєвий шлях Валерія Степановича - зразок людської гідності, добропорядності та мудрості. 45 років свого життя віддав педагог рідному коледжу, пройшов шлях від лаборанта відділення до заступника директора з навчальної роботи. З його батьківським благословенням у вирій життя відлетіти тисячі випускників закладу", – йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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