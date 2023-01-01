Раптово помер викладач коледжу на Волині

Раптово помер викладач коледжу на Волині
На 66 році життя відійшов у вічність викладач Володимир-Волинського фахового коледжу Валерій Степанович Спічак.

Сумну звістку повідомили на сторінці навчального закладу у фейсбуці.

"Життєвий шлях Валерія Степановича - зразок людської гідності, добропорядності та мудрості. 45 років свого життя віддав педагог рідному коледжу, пройшов шлях від лаборанта відділення до заступника директора з навчальної роботи. З його батьківським благословенням у вирій життя відлетіти тисячі випускників закладу", – йдеться у дописі.
Раптово помер викладач коледжу на Волині

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!

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Теги: Валерій Спічак, смерть
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