Раптово помер викладач коледжу на Волині

Валерій Степанович Спічак.



Сумну звістку повідомили на сторінці



"Життєвий шлях Валерія Степановича - зразок людської гідності, добропорядності та мудрості. 45 років свого життя віддав педагог рідному коледжу, пройшов шлях від лаборанта відділення до заступника директора з навчальної роботи. З його батьківським благословенням у вирій життя відлетіти тисячі випускників закладу", – йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На 66 році життя відійшов у вічність викладач Володимир-Волинського фахового коледжуСумну звістку повідомили на сторінці навчального закладу у фейсбуці."Життєвий шлях Валерія Степановича - зразок людської гідності, добропорядності та мудрості. 45 років свого життя віддав педагог рідному коледжу, пройшов шлях від лаборанта відділення до заступника директора з навчальної роботи. З його батьківським благословенням у вирій життя відлетіти тисячі випускників закладу", – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію