У Луцьку в «Дубках» знайшли людське тіло

У Луцьку в «Дубках» знайшли людське тіло
У Луцьку в парку Дубовий гай, що у мікрорайоні ЛПЗ, знайшли людське тіло.

Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.

За попередньою інформацією, смерть настала з природних причин. Ознак насильства на тілі людини, яка померла, не виявлено.

Наразі на місці працюють правоохоронці.

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Теги: Луцьк, смерть, ДПЗ
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Коментарі 1
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То як правильніше: труп чи людське тіло? Деякі писаки навіть не здогадуються, що в "трупа" є близькі люди, яким дуже боляче від присвоєння таких "діагнозів" тим, хто з різних причин пішов з життя.
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