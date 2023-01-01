У Луцьку в «Дубках» знайшли людське тіло
Сьогодні, 16:07
У Луцьку в парку Дубовий гай, що у мікрорайоні ЛПЗ, знайшли людське тіло.
Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.
За попередньою інформацією, смерть настала з природних причин. Ознак насильства на тілі людини, яка померла, не виявлено.
Наразі на місці працюють правоохоронці.
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Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.
За попередньою інформацією, смерть настала з природних причин. Ознак насильства на тілі людини, яка померла, не виявлено.
Наразі на місці працюють правоохоронці.
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Коментарі 1
То як правильніше: труп чи людське тіло? Деякі писаки навіть не здогадуються, що в "трупа" є близькі люди, яким дуже боляче від присвоєння таких "діагнозів" тим, хто з різних причин пішов з життя.
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