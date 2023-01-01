Волинські синоптики розповіли, якою буде погода до кінця вересня

Волинські синоптики розповіли, якою буде погода до кінця вересня
На Волині теплої погоди слід очікувати до кінця вересня, наразі триває м’який перехід в осінь.

Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентру Леся Пасічник.

З її слів, тепла погода буде спостерігатися в суботу, 23 вересня. Температура повітря — 23-28 градусів в області, в Луцьку — 25-27 градусів. Проте в ніч з 23 на 24 вересня очікується наближення холодного атмосферного фронту, зокрема похолодання на декілька днів.

"23 вересня з другої половини дня можливі короткочасні дощі та грози. Вночі 24 вересня більше по західній частині нашої області можливі значні дощі, грози. Вдень 24 вересня очікується зниження денної температури: ніч буде досить теплою — 13-18 градусів, але вдень буде 17-22 градуси", — каже Леся Пасічник.

З 25 вересня в Луцьку та в області денна температура повітря почне знову поступово підвищуватися, опадів не очікується, говорить синоптикиня.

"В понеділок буде 19-24 градуси, у 26 вересня — до +25°C, 27 вересня – до +27°C. В принципі до кінця вересня температурний фон досить високим, як для цієї пори. Ночі будуть ще теплими. Вересень нас ще порадує лагідним теплом", — розповіла синоптикиня.

Наразі середньодобова температура перевищує багаторічну норму на чотири-шість градусів, температурний максимум сягав 25-28°C.

Зі слів Лесі Пасічник, метеорологічна осінь ще не настала, а середньодобова температура за багаторічними показниками наразі відповідає показникам червня. Суттєве зниження температури повітря на 7-10 градусів синоптики прогнозують уже з початку жовтня: очікується 18-20 градусів і можливі дощі.

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Теги: погода, вересень, Волинь
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