Волинські синоптики розповіли, якою буде погода до кінця вересня





Про це Леся Пасічник.



З її слів, тепла погода буде спостерігатися в суботу, 23 вересня. Температура повітря — 23-28 градусів в області, в Луцьку — 25-27 градусів. Проте в ніч з 23 на 24 вересня очікується наближення холодного атмосферного фронту, зокрема похолодання на декілька днів.



"23 вересня з другої половини дня можливі короткочасні дощі та грози. Вночі 24 вересня більше по західній частині нашої області можливі значні дощі, грози. Вдень 24 вересня очікується зниження денної температури: ніч буде досить теплою — 13-18 градусів, але вдень буде 17-22 градуси", — каже Леся Пасічник.



З 25 вересня в Луцьку та в області денна температура повітря почне знову поступово підвищуватися, опадів не очікується, говорить синоптикиня.



"В понеділок буде 19-24 градуси, у 26 вересня — до +25°C, 27 вересня – до +27°C. В принципі до кінця вересня температурний фон досить високим, як для цієї пори. Ночі будуть ще теплими. Вересень нас ще порадує лагідним теплом", — розповіла синоптикиня.



Наразі середньодобова температура перевищує багаторічну норму на чотири-шість градусів,



Зі слів Лесі Пасічник, метеорологічна осінь ще не настала, а середньодобова температура за багаторічними показниками наразі відповідає показникам червня. Суттєве зниження температури повітря на 7-10 градусів синоптики прогнозують уже з початку жовтня: очікується 18-20 градусів і можливі дощі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині теплої погоди слід очікувати до кінця вересня, наразі триває м’який перехід в осінь.Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня Волинського обласного гідрометеоцентруЗ її слів, тепла погода буде спостерігатися в суботу, 23 вересня. Температура повітря — 23-28 градусів в області, в Луцьку — 25-27 градусів. Проте в ніч з 23 на 24 вересня очікується наближення холодного атмосферного фронту, зокрема похолодання на декілька днів."23 вересня з другої половини дня можливі короткочасні дощі та грози. Вночі 24 вересня більше по західній частині нашої області можливі значні дощі, грози. Вдень 24 вересня очікується зниження денної температури: ніч буде досить теплою — 13-18 градусів, але вдень буде 17-22 градуси", — каже Леся Пасічник.З 25 вересня в Луцьку та в області денна температура повітря почне знову поступово підвищуватися, опадів не очікується, говорить синоптикиня."В понеділок буде 19-24 градуси, у 26 вересня — до +25°C, 27 вересня – до +27°C. В принципі до кінця вересня температурний фон досить високим, як для цієї пори. Ночі будуть ще теплими. Вересень нас ще порадує лагідним теплом", — розповіла синоптикиня.Наразі середньодобова температура перевищує багаторічну норму на чотири-шість градусів, температурний максимум сягав 25-28°C.Зі слів Лесі Пасічник, метеорологічна осінь ще не настала, а середньодобова температура за багаторічними показниками наразі відповідає показникам червня. Суттєве зниження температури повітря на 7-10 градусів синоптики прогнозують уже з початку жовтня: очікується 18-20 градусів і можливі дощі.

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