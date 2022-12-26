На Волині хочуть відремонтувати дорогу на понад 300 мільйонів





Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua, пише



Пропозиції учасників приймають до 29 вересня.



Ідеться про ремонт дороги на відрізку від 23,3 до 34,3 кілометра. Очікувана вартість капітального ремонту автошляху Сенкевичівка–Липа–Берестечно на вказаній ділянці становить 315,5 мільйона гривень.



Згідно з технічним завданням, ремонт має включати зрізування чагарника, звалювання дерев, корчування пнів, розчищення канав, улаштування нового дорожнього одягу, облаштування тротуарів, облаштування автобусних зупинок, встановлення дорожніх знаків, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, встановлення напрямних пластикових стовпчиків і металевого бар’єрного огородження, встановлення світильників вуличного освітлення, укріплення узбіч, посів газонів тощо.



Серед вимог до учасників торгів – наявність кваліфікованих працівників, матеріально-технічної бази та спеціальної техніки, як-от кран, автогрейдер, асфальтоукладальник, навантажувач, бульдозер, екскаватор тощо.



Усі роботи хочуть провести до 31 грудня 2025 року.



Гарантійний термін на виконаний ремонт становитиме 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» оголосило тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О030214 /Н-17/–Сенкевичівка–Липа–Берестечно. Вартість робіт оцінили в понад 300 мільйонів гривень.Торги тривають на сайті prozorro.gov.ua, пише ІА Волинські Новини Пропозиції учасників приймають до 29 вересня.Ідеться про ремонт дороги на відрізку від 23,3 до 34,3 кілометра. Очікувана вартість капітального ремонту автошляху Сенкевичівка–Липа–Берестечно на вказаній ділянці становить 315,5 мільйона гривень.Згідно з технічним завданням, ремонт має включати зрізування чагарника, звалювання дерев, корчування пнів, розчищення канав, улаштування нового дорожнього одягу, облаштування тротуарів, облаштування автобусних зупинок, встановлення дорожніх знаків, нанесення горизонтальної дорожньої розмітки, встановлення напрямних пластикових стовпчиків і металевого бар’єрного огородження, встановлення світильників вуличного освітлення, укріплення узбіч, посів газонів тощо.Серед вимог до учасників торгів – наявність кваліфікованих працівників, матеріально-технічної бази та спеціальної техніки, як-от кран, автогрейдер, асфальтоукладальник, навантажувач, бульдозер, екскаватор тощо.Усі роботи хочуть провести до 31 грудня 2025 року.Гарантійний термін на виконаний ремонт становитиме 10 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію