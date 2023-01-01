Велика Британія вела таємні переговори з росією протягом півтора року на тлі війни в Україні, – ЗМІ

Велика Британія вела таємні переговори з росією протягом півтора року на тлі війни в Україні, – ЗМІ
Велика Британія та росія таємно вели переговори протягом півтора року під час війни в Україні. Чиновники двох країн, як повідомляється, зустрічалися у різних куточках світу, зокрема у Відні та Нью-Йорку.

Про це повідомляє британське видання I News з посиланням на інформацію анонімних джерел, передає УНН.

Видання зазначає, що протягом останніх 18 місяців, зокрема у Відні та Нью-Йорку, відбувалися періодичні таємні зустрічі між представниками Великої Британії та росії. На цих зустрічах було обговорено питання безпеки, як Великої Британії, так і міжнародної безпеки.

Крім того, на зустрічах, як стверджується, було обговорено питання дефіциту зерна та ядерної безпеки. Велика Британія жодного разу не намагалася розпочати мирні переговори щодо пошуку дипломатичного припинення війни в Україні, заявив високопоставлений британський дипломат, який брав участь у деяких зустрічах, пише видання.

"Ми підтримуємо контакт і вважаємо вкрай важливим підтримувати відкритий діалог під час війни в Україні. Ми в жодному разі не ділимо частини країни і не укладаємо мирних угод від імені будь-кого, але життєво важливо тримати цю лінію контакту відкритою", – зазначив дипломат.

Британський дипломат сказав, що Велика Британія вела переговори з росією лише у тих випадках, коли це було життєво необхідним. Він заявив, що ці переговори не були спробою досягти миру в Україні, оскільки вторгнення росії є одним із небагатьох питань, де уряд Великої Британії має чітку позицію, яку поділяють інші союзники. Тому було б дивно, якби британським дипломатам наказали вести переговори про припинення війни.

Він також зазначив, що таємні зустрічі з іншими країнами є важливою частиною дипломатії, оскільки вони дають змогу підтримувати діалог та зменшувати ризики.

"Я б більше хвилювався, якби вони (таємні переговори – ред.) не відбувалися", – сказав дипломат.

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Теги: Велика Британія, росія, таємні перемовини, війна
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