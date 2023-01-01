Померла мама легендарного українського співака Кузьми Скрябіна

Померла мама легендарного українського співака Кузьми Скрябіна
Померла матір Кузьми Скрябіна - Ольга Михайлівна Кузьменко.

Про це повідомили у Благодійному фонді імені Кузьми Скрябіна.

"Сьогодні, пішла з життя мама Кузьми, Ольга Михайлівна!

Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем.

Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Хай земля їй буде пухом! Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам'ять! Ми будемо сумувати...", - йдеться у повідомленні.

Інформаційне агентство "Волинь Post" висловлює щирі співчуття родині.

Нагадаємо, що Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко) загинув в аварії 2 лютого 2015 року на Дніпропетровщині.

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