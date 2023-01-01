Померла мама легендарного українського співака Кузьми Скрябіна

Ольга Михайлівна Кузьменко.



Про це повідомили у

"Сьогодні, пішла з життя мама Кузьми, Ольга Михайлівна!



Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем.



Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Хай земля їй буде пухом! Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам'ять! Ми будемо сумувати...", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство "Волинь Post" висловлює щирі співчуття родині.



Нагадаємо, що

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"Сьогодні, пішла з життя мама Кузьми, Ольга Михайлівна!Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем.Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Хай земля їй буде пухом! Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам'ять! Ми будемо сумувати...", - йдеться у повідомленні.Інформаційне агентство "Волинь Post" висловлює щирі співчуття родині.Нагадаємо, що Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко) загинув в аварії 2 лютого 2015 року на Дніпропетровщині

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