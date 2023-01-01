Померла мама легендарного українського співака Кузьми Скрябіна
Сьогодні, 19:53
Померла матір Кузьми Скрябіна - Ольга Михайлівна Кузьменко.
Про це повідомили у Благодійному фонді імені Кузьми Скрябіна.
"Сьогодні, пішла з життя мама Кузьми, Ольга Михайлівна!
Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем.
Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Хай земля їй буде пухом! Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам'ять! Ми будемо сумувати...", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство "Волинь Post" висловлює щирі співчуття родині.
Нагадаємо, що Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко) загинув в аварії 2 лютого 2015 року на Дніпропетровщині.
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Про це повідомили у Благодійному фонді імені Кузьми Скрябіна.
"Сьогодні, пішла з життя мама Кузьми, Ольга Михайлівна!
Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем.
Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Хай земля їй буде пухом! Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам'ять! Ми будемо сумувати...", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство "Волинь Post" висловлює щирі співчуття родині.
Нагадаємо, що Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко) загинув в аварії 2 лютого 2015 року на Дніпропетровщині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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