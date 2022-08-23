Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 24 вересня
У неділю, 24 вересня, на Волині очікують хмарну погоду з проясненнями. Вночі – короткочасний дощ, місцями значний.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 13-18°, вдень – 17-22°.

За даними Sinoptik, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Нічний дощ до ранку поступово перейде в дощ із грозою. У другій половині дня його змінить дощ, який закінчиться тільки ближче до вечора.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +17° до +21°.

Народний прогноз погоди: з цього дня починається Золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами: якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Цього дня бувають останні грози перед початком зими.

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Теги: погода, синоптик
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