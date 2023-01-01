На Волині попрощалися з бойовим медиком, 56-річним Героєм Віктором Буштером

На Волині попрощалися з бойовим медиком, 56-річним Героєм Віктором Буштером
В селі Ростань провели в останню путь військовослужбовця Віктора Буштера.

Про це повідомили у Шацькій громаді.

23 вересня мешканці Шацької громади на колінах зустріли траурний кортеж з тілом старшого бойового медика сержанта Віктора Буштера, який помер у Запорізькій області, де проходив військову службу.

Чин поховання відбувся в Свято-Георгіївському храмі села Ростань з участю священників Шацького благочиння.

Попрощатися з захисником прийшли односельці, друзі, військовослужбовці, представники влади.
На Волині попрощалися з бойовим медиком, 56-річним Героєм Віктором Буштером

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з бойовим медиком, 56-річним Героєм Віктором Буштером
На Волині попрощалися з бойовим медиком, 56-річним Героєм Віктором Буштером
На Волині попрощалися з бойовим медиком, 56-річним Героєм Віктором Буштером
На Волині попрощалися з бойовим медиком, 56-річним Героєм Віктором Буштером
На Волині попрощалися з бойовим медиком, 56-річним Героєм Віктором Буштером
На Волині попрощалися з бойовим медиком, 56-річним Героєм Віктором Буштером



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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