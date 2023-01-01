На Волині попрощалися з бойовим медиком, 56-річним Героєм Віктором Буштером

Віктора Буштера.



Про це



23 вересня мешканці Шацької громади на колінах зустріли траурний кортеж з тілом старшого бойового медика сержанта Віктора Буштера, який помер у Запорізькій області, де проходив військову службу.



Чин поховання відбувся в Свято-Георгіївському храмі села Ростань з участю священників Шацького благочиння.



Попрощатися з захисником прийшли односельці, друзі, військовослужбовці, представники влади.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В селі Ростань провели в останню путь військовослужбовцяПро це повідомили у Шацькій громаді.23 вересня мешканці Шацької громади на колінах зустріли траурний кортеж з тілом старшого бойового медика сержанта Віктора Буштера, який помер у Запорізькій області, де проходив військову службу.Чин поховання відбувся в Свято-Георгіївському храмі села Ростань з участю священників Шацького благочиння.Попрощатися з захисником прийшли односельці, друзі, військовослужбовці, представники влади.

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