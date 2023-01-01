На Волині попрощалися з бойовим медиком, 56-річним Героєм Віктором Буштером
Сьогодні, 21:11
В селі Ростань провели в останню путь військовослужбовця Віктора Буштера.
Про це повідомили у Шацькій громаді.
23 вересня мешканці Шацької громади на колінах зустріли траурний кортеж з тілом старшого бойового медика сержанта Віктора Буштера, який помер у Запорізькій області, де проходив військову службу.
Чин поховання відбувся в Свято-Георгіївському храмі села Ростань з участю священників Шацького благочиння.
Попрощатися з захисником прийшли односельці, друзі, військовослужбовці, представники влади.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Шацькій громаді.
23 вересня мешканці Шацької громади на колінах зустріли траурний кортеж з тілом старшого бойового медика сержанта Віктора Буштера, який помер у Запорізькій області, де проходив військову службу.
Чин поховання відбувся в Свято-Георгіївському храмі села Ростань з участю священників Шацького благочиння.
Попрощатися з захисником прийшли односельці, друзі, військовослужбовці, представники влади.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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