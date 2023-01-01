Молодь з Криму почала масово отримувати українські паспорти, — Міграційна служба

Молодь з Криму почала масово отримувати українські паспорти, — Міграційна служба
Уродженці Автономної Республіки Крим віком 19-25 років прибувають на материкову Україну, щоб оформити свій перший паспорт громадянина України.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з посиланням на Державну міграційну службу.

Щоб потрапити на територію, підконтрольну Уряду України, кримчани долають складний шлях: перетинають кордони, зокрема і країни-агресора.

Вони в’їжджають на територію України, маючи на руках лише свідоцтво про народження або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлений до 2014 року.

Більшість із них після оформлення документа планують вступити до українських вищих навчальних закладів.

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