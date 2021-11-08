Реконструкція проспекту Волі в Луцьку: чому не розширили головну магістраль міста





Про це в інтерв'ю Ігор Поліщук.



Чому розширення не сталося



З його слів, у випадку розширення необхідно було б переносити всі опори освітлення і тролейбусних ліній, звузити зелену зону та забрати паркомісця.



"Чи могли ми розширити до чотирьох смуг? Звичайно, що могли. Але це значно збільшило б кошторис. І люди, як і раніше, паркувалися б на одній із цих смуг і функціональною залишилася б одна. Ми б нічого не здобули, але витратили б набагато більше коштів", — зазначив посадовець.



Ігор Поліщук зазначив, що реконструкція проспекту Волі є однією із найбільш прогресивних в Україні.



"Застосовано дуже багато нових, цікавих рішень. Вийшов проспект Волі таким, яким ми його хотіли бачити: збалансований, зручний для пішоходів. Дуже гарне озеленення, гарна тротуарна плитка, гарні вуличні меблі. Людям приємно гуляти", — сказав міський голова.



На якому етапі ремонт проспекту зараз



Зі слів Луцького міського голови, роботи по проспекту Волі, зокрема від вулиці Шопена до Київського майдану, завершені на 95 %. Фінал проєкту, каже Ігор Поліщук, очікують у жовтні 2023-го.



"Залишилось встановлення "розумних" зупинок їх буде чотири на проспекті Волі. Невеличка ділянка роботи з озеленення і стовпчики для того, щоб автомобілі не заїжджали на тротуар. Фактично з вкладання тротуарної плитки, з асфальтування, з встановлення освітлення всі роботи завершені", — додав посадовець.



Що відомо про ремонт проспекту Волі у Луцьку



Капітальний ремонт проспекту Волі у Луцьку розпочали наприкінці травня 2022 року. До середини жовтня рух транспорту на головному проспекті міста був перекритий. Через повномасштабне вторгнення ремонт проспекту Волі впродовж 2022 року призупинили. Відновили роботи на початку березня 2023 року.



У травні у Луцькраді повідомили про перекриття проспекту Волі та відновлення ремонтних робіт. З 24 червня проспект Волі знову відкрили для проїзду приватного і громадського транспорту: робітники підрядної фірми встановили нові дорожні знаки та наносили постійну дорожню розмітку.

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