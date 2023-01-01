24 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження волинська журналістка, волонтер та акторка театру "Гармидер" Наталка Шепель (на фото).
Також святкують день народження її колеги Тетяна Навроцька, Антон Стамбульський, Ольга Харів, Олена Лаущенко, експрессекретар Волинської митниці ДФС Валентина Черниш.
24 вересня іменини святкують Герман, Дмитро та Сергій.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
У Луцьку цього дня у 1880 році був освячений Свято-Троїцький собор.
24 вересня 1996 рік – зареєстрована газета «Сім’я і дім. Народна трибуна».
24 вересня 2004 рік – в Івано-Франківську вчинили «яєчний замах» на Віктора Януковича. Студент Дмитро Романюк кинув у лідера Партії регіонів «важкий тупий предмет», як його описали наближені до Януковича, а насправді - яйце. Янукович знепритомнів перед публікою і телекамерами, заточився й упав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також святкують день народження її колеги Тетяна Навроцька, Антон Стамбульський, Ольга Харів, Олена Лаущенко, експрессекретар Волинської митниці ДФС Валентина Черниш.
24 вересня іменини святкують Герман, Дмитро та Сергій.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
У Луцьку цього дня у 1880 році був освячений Свято-Троїцький собор.
24 вересня 1996 рік – зареєстрована газета «Сім’я і дім. Народна трибуна».
24 вересня 2004 рік – в Івано-Франківську вчинили «яєчний замах» на Віктора Януковича. Студент Дмитро Романюк кинув у лідера Партії регіонів «важкий тупий предмет», як його описали наближені до Януковича, а насправді - яйце. Янукович знепритомнів перед публікою і телекамерами, заточився й упав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
24 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Реконструкція проспекту Волі в Луцьку: чому не розширили головну магістраль міста
23 вересень, 23:05
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой з Волині Олександр Чирук
23 вересень, 21:40
Медіа