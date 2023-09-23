Окупанти планують вивезти цінності з музеїв Севастополя

Окупанти планують вивезти цінності з музеїв Севастополя
Росіяни під приводом евакуації населення планують вивезти культурні цінності з музеїв Севастополя. Таке завдання окупаційна адміністрація поставила місцевим надзвичайникам.

Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на сайт севастопольського МНС.

На сайті МНС виклали нагадування для рятувальників про те, що одне з їхніх завдань – евакуація не лише населення, а й культурних цінностей.

"Завдання цивільної оборони – евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей в безпечні райони", – проінформовано на сайті.

Завдання полягає у плануванні, підготовці та проведенні евакуації, підготовці безпечних районів для розміщення населення, а також створенні та організації діяльності евакуаційних органів.

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