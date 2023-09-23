На Київщині працівник військкомату зберігав арсенал зброї та боєприпасів

На Київщині працівник військкомату зберігав арсенал зброї та боєприпасів
На Київщині викрито військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який зберігав арсенал зброї та боєприпасів.

Про це пише LB.ua.

За даними слідства, підозрюваний незаконно зберігав зброю та боєприпаси.

Проведено 22 обшуки у квартирах, господарчих будівлях та автомобілі. Вилучено автомати, магазини до автоматичної зброї, револьвер, нарізну та гладку мисливську зброю, понад 6500 набоїв різного калібру, 35 гранат, запали, міну, тротилову шашку, ножі, протитанкову керовану ракету, тепловізор та інше військове спорядження.

“Заходи з викриття здійсювалися прокурорами спільно зі слідчими, працівниками управління міграційної поліції та оперативними працівниками карного розшуку ГУ Нацполіції в Київській області. Досудове розслідування триває”, − йдеться у повідомленні.
На Київщині працівник військкомату зберігав арсенал зброї та боєприпасів

Нагадаємо, НАЗК промоніторило спосіб життя начальника Самбірського військкомату і встановило ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 4,4 млн грн.
Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу на вказане рішення.
На Київщині працівник військкомату зберігав арсенал зброї та боєприпасів

Встановлюються канали надходження зброї та інші особи, причетні до вказаного правопорушення.

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Теги: Росія, Україна, війна
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