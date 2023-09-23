Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію





Про це повідомила Ірина Верещук, пише



"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", - йдеться в повідомленні.



У середині серпня Верещук заявила, що війна з росією триватиме довго і не завершиться ані до кінця цього року, ані до наступної весни.



Нагадаємо, що останнім часом в окупованому Криму все частіше трапляється "бавовна". 22 вересня стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони рф навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти". За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.

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