Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію
Сьогодні, 04:13
Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук просить українців за можливості виїхати з окупованого Криму.
Про це повідомила Ірина Верещук, пише Українська правда.
"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", - йдеться в повідомленні.
У середині серпня Верещук заявила, що війна з росією триватиме довго і не завершиться ані до кінця цього року, ані до наступної весни.
Нагадаємо, що останнім часом в окупованому Криму все частіше трапляється "бавовна". 22 вересня стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони рф навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти". За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила Ірина Верещук, пише Українська правда.
"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", - йдеться в повідомленні.
У середині серпня Верещук заявила, що війна з росією триватиме довго і не завершиться ані до кінця цього року, ані до наступної весни.
Нагадаємо, що останнім часом в окупованому Криму все частіше трапляється "бавовна". 22 вересня стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони рф навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти". За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію
Сьогодні, 04:13
Окупанти планують вивезти цінності з музеїв Севастополя
Сьогодні, 02:50
У Києво-Печерській лаврі археологи знайшли древній скарб
Сьогодні, 01:24
24 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа