На Дніпропетровщині діти принесли додому боєприпас: унаслідок вибуху поранений 12-річний хлопчик

На Дніпропетровщині діти принесли додому боєприпас: унаслідок вибуху поранений 12-річний хлопчик
У Першотравневській громаді 23 березня на одному з подвір'їв пролунав вибух. Попередньо, там здетонував російський боєприпас, який днями знайшли та принесли додому діти.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, пише Громадське.

Унаслідок цього постраждав 12-річний хлопчик. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечені два приватні будинки й авто.

«Прошу кожного. Закликаю! Не нехтуйте правилами безпеки самі, поясніть їх синам і донькам. Не чіпайте підозрілі предмети! Якщо вам трапиться такий — негайно повідомте ДСНС або поліції», — наголосив Лисак.

Куди звертатися

Державна служба України з надзвичайних ситуацій створила інтерактивну карту територій, які потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. Переглянути карту, повідомити про вибухівку чи мінування можна за посиланням.

Рятувальники попереджають, що нерозірвані снаряди можуть бути в покинутих будинках, просто неба, на полях, у лісах, на узбіччях доріг, дитячих майданчиках. Якщо ви виявили вибухонебезпечний або підозрілий предмет, не торкайтеся його, відійдіть принаймні на 100 метрів. Позначте місце палицею, одягом, камінням тощо. Попередьте інших людей поруч і повідомте про знахідку за номерами: 101 — ДСНС, 102 — поліція.

На сайті ДСНС можна знайти, який вигляд мають найпоширеніші вибухонебезпечні предмети.

Ситуація в регіоні

За даними ОВА, протягом 23 вересня Нікопольську громаду атакували з важкої артилерії та скидали боєприпаси з безпілотників.

У Нікополі постраждав 37-річний чоловік, він лікуватиметься вдома. У місті пошкоджені кілька магазинів, аптека і кафе. А ще — три п'ятиповерхівки й авто.

У Марганецькій громаді росіяни уразили фермерське господарство, будинок культури, дві приватні оселі, господарську споруду, лінію електропередач. Також зафіксували загоряння дачного будинку та сухої трави. Вогонь уже загасили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Дніпропетровщині діти принесли додому боєприпас: унаслідок вибуху поранений 12-річний хлопчик
Сьогодні, 06:19
Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію
Сьогодні, 04:13
На Київщині працівник військкомату зберігав арсенал зброї та боєприпасів
Сьогодні, 03:21
Окупанти планують вивезти цінності з музеїв Севастополя
Сьогодні, 02:50
У Києво-Печерській лаврі археологи знайшли древній скарб
Сьогодні, 01:24
Схожі новини
Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію
Сьогодні, 04:13
На Київщині працівник військкомату зберігав арсенал зброї та боєприпасів На Київщині працівник військкомату зберігав арсенал зброї та боєприпасів
Сьогодні, 03:21
Лавров заявив, що рф не розглядатиме пропозицій щодо припинення вогню в Україні Лавров заявив, що рф не розглядатиме пропозицій щодо припинення вогню в Україні
23 вересень, 22:30
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой з Волині Олександр Чирук «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой з Волині Олександр Чирук
23 вересень, 21:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Дніпропетровщині діти принесли додому боєприпас: унаслідок вибуху поранений 12-річний хлопчик
Сьогодні, 06:19
 0
Верещук просить українців виїхати з Криму й перечекати деокупацію
Сьогодні, 04:13
 0
На Київщині працівник військкомату зберігав арсенал зброї та боєприпасів
Сьогодні, 03:21
 0
Окупанти планують вивезти цінності з музеїв Севастополя
Сьогодні, 02:50
 0
У Києво-Печерській лаврі археологи знайшли древній скарб
Сьогодні, 01:24
 0
Медіа
відео
1/8