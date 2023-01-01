На Дніпропетровщині діти принесли додому боєприпас: унаслідок вибуху поранений 12-річний хлопчик

У Першотравневській громаді 23 березня на одному з подвір'їв пролунав вибух. Попередньо, там здетонував російський боєприпас, який днями знайшли та принесли додому діти.Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, пише Громадське.Унаслідок цього постраждав 12-річний хлопчик. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечені два приватні будинки й авто.«Прошу кожного. Закликаю! Не нехтуйте правилами безпеки самі, поясніть їх синам і донькам. Не чіпайте підозрілі предмети! Якщо вам трапиться такий — негайно повідомте ДСНС або поліції», — наголосив Лисак.Державна служба України з надзвичайних ситуацій створила інтерактивну карту територій, які потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. Переглянути карту, повідомити про вибухівку чи мінування можна за посиланням.Рятувальники попереджають, що нерозірвані снаряди можуть бути в покинутих будинках, просто неба, на полях, у лісах, на узбіччях доріг, дитячих майданчиках. Якщо ви виявили вибухонебезпечний або підозрілий предмет, не торкайтеся його, відійдіть принаймні на 100 метрів. Позначте місце палицею, одягом, камінням тощо. Попередьте інших людей поруч і повідомте про знахідку за номерами: 101 — ДСНС, 102 — поліція.На сайті ДСНС можна знайти, який вигляд мають найпоширеніші вибухонебезпечні предмети.За даними ОВА, протягом 23 вересня Нікопольську громаду атакували з важкої артилерії та скидали боєприпаси з безпілотників.У Нікополі постраждав 37-річний чоловік, він лікуватиметься вдома. У місті пошкоджені кілька магазинів, аптека і кафе. А ще — три п'ятиповерхівки й авто.У Марганецькій громаді росіяни уразили фермерське господарство, будинок культури, дві приватні оселі, господарську споруду, лінію електропередач. Також зафіксували загоряння дачного будинку та сухої трави. Вогонь уже загасили.